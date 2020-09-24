Тримайтесь там. Як ніколи українці мають бути разом, бо лише у єдності ми сила.
Я вірю, що правда за нами і скоро все завершиться.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 бер, 2022 15:52
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:03
Даже не надейтесь..Предстояший девал и тотальное обнищание населения сделают свое дело.Возможно позже,при благоприятном стечении обстоятельств,развитии экономики,целом Львове,вступлении в Евросоюз и тд...будет рост,но сейчас...в ближайшие пару лет настраивайтесь на падение,или стагнацию цен как минимум.Многие уехали,которые могут и не вернуться..Много людей погибло..Недвига уже подорожала на 60-80% до войны большей частью на деньгах депутатов и взяточников всех мастей..не летайте в облаках.Бизнесу в основном ж... нарисовал "великий зеленый комбинатор" еще до войны..кто это покупать будет по сегодняшним ценам??
Додано: Сер 23 бер, 2022 20:55
Все это звенья объединяющие одну цепь сегодняшних обстоятельств. Ничего не бывает из ничего.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:57
Садовий закликає буд-компанії відновити/продовжити будівницт
Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:56
Та буде рости вартість житла. Біля 4 мільйонів (жінок/діте) покинули нашу державу.
10-12 мільйонів - внутрішні переселення. Є такі, що вже немаЮть куди повертатись і нічого немають... а є такі що тікали із чемоданом грошей.
Вже є запити із Дніпра, Києва по вартостях квартир, бо планують переселятись і бізнес перевозити. Повністю, поділі від рашки...
Тут обговорюються ті, що можуть купити житло. Якщо у моєму місті Олнокімнатна здавалась ща 200-240дол, то зараз, 15 тис грн.
Всі мріємо і очікуємо пишу у нашій країні. Вже скоро. Але не відразу всі поїдуть додому. Хтось ща тиждень, а хтось за 2-3 місяці, а хтось і пів року чекатиме.
А з часом і звикнутися до нового середовища. На сході України буде відлік інвестицій. Це факт. А без них і роботи не буде. Окрім будови.
Думаю, що долярчику вже потрібно буде стартувати із ремонтом смарт у і здачею. І прогнозованих 7-8 тис. Це реальна сума.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:11
Re: Купуємо для здачі в оренду ЗОЛОТУ Львівську Нерухомість!
По-перше - треба Успіху успішно повернутись з війни з перемогою і здоровим/цілим/неушкодженим!
По-друге - прогноз "7Кгрн/міс - як з куща!" - був даний БЕЗ урахування війни і великого напливу переселенців!
Тому, після війни - можливо, можна буде розкатувати губу і на 10К - але зараз прогнозувати на перед - не дуже хочеться...
Додано: Суб 26 бер, 2022 11:47
Це - перемога!© Це - УСПІХ!!!©®™)))
Додано: Нед 27 бер, 2022 08:05
За 2 тижні 3 потужні удари по Львову... Вибухи було чути у різних районах міста.
«Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає»
ворог випустив 6 ракет по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.
"Загиблих, на щастя, немає. Але це були чіткі попадання по інфраструктурі, пошкодження серйозні. У будівлях сусідніх школи та дитячого садочка вилетіли вікна"
Мер міста повідомив, що ракети було випущено із Севастополя і що ніхто не знає, яке місто і який об'єкт є наступним у планах ворога.
У Львові гасили пожежу понад пів доби після обстрілів
місто у блокпостах, але вони лише заваджають місцевим пересуватись...
а коригувальники як риба у воді...
"Львівські патрульні затримали чоловіка, що знімав ракетні обстріли Львова, які росіяни здійснили 26 березня. Цю інформацію він відправляв на російські телефонні номери.
«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.
Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами."
У всіх дворах купа дорогезних машин з столиці/Запоріжжя/Дніпра/Харкова та ін. міст Сходу/Півдня/Півночі/Центру, навіть у маленьких містечках та селах Львівщини.
Дехто підняв ціни на оренду, дехто залишив існуючі до війни, дехто узагалі зняв квартири з оренди, побоючись наслідків проживання у них бєженців, які поводяться деколи просто гидотно...
Як і під час корони, малоповерхова забудова, котеджі/таунхауси, особняки рулять.
багатоповерхівки, особливо на десятки квартир на поверсі-це пздц...
крик, гамір, гавкання псів (понаєхи мають їх по декілька штук ), якщо вночі сирена, деякі перелякані товчуться і біжать до братських могил-"укриттів", якими гордо іменуються підвали під будинками, особливо новобудовами...
Місто стало кацапомовним...
Дороги роздовбані жахливо.
ями-ямиська-ямеги, лише зараз почали щось ліпити
на деяких новобудовах минулого тижня відновили трішки роботи-буквально кілька робітників виходило, цього тижня знову все завмерло.
наші злодійкуваті мер та губернатор уже мріють розпиляти міжнародні кошти на будівництві модульного житла для бєженцев. Навіть попередньо ділянки виділили, правда в дикому дуплі...
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