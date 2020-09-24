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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:04

  jump написав:
  Bolt написав:Зате майже зникли тягнучки з корками, але стало важче паркуватис


вчора були корки по місту.
на виїздах-повний гаплик

пилюка страшна по місту... дихати нема чим, ніде не прибрано, вітер, смог.

кривчиці/ковельська/хмельницького після удару по нафтобазі рекомендували не виходити і позавішувати вікна вологою тканиною :shock:
там й так смороди від очисних/свічного :oops:

стрийська-після удару по бронетанковому смерділо навіть із закритими вікнами-можливо якийсь резервуар роздовбали. там потужна гальваніка, кислоти...
сморід дійшов до сихова через ліс :shock:



луплять по інфраструктурі на заході все більше...

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7334939/
Нафтобаза в Дубно що на Рівненщині зруйнована вщент унаслідок російського ракетного удару 26 березня, людських жертв немає.

Джерело: очільник Рівненської ОВА Коваль в ефірі телеканалу Еспресо

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684747/

Пряма мова Коваля: "На жаль, база догорає. Знищення великі.

Слава Богу, без людських жертв, але база зруйнована повністю".



89 підприємств з різних регіонів України вже переміщено в західні області в рамках програми евакуації з зони бойових дій.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684747/

сподівання, що не шкідливі, хімічні виробництва :?



У Польщі офіційно оголосили набір до територіальної оборони :shock:

Зображення

Зображення

Як добре, що я під Львовом живу.
В тероборону в Польщі почали набирати під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.
Bolt
 
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