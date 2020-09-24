jump написав:
вчора були корки по місту.
на виїздах-повний гаплик
пилюка страшна по місту... дихати нема чим, ніде не прибрано, вітер, смог.
кривчиці/ковельська/хмельницького після удару по нафтобазі рекомендували не виходити і позавішувати вікна вологою тканиною
там й так смороди від очисних/свічного
стрийська-після удару по бронетанковому смерділо навіть із закритими вікнами-можливо якийсь резервуар роздовбали. там потужна гальваніка, кислоти...
сморід дійшов до сихова через ліс
луплять по інфраструктурі на заході все більше...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7334939/
Нафтобаза в Дубно що на Рівненщині зруйнована вщент унаслідок російського ракетного удару 26 березня, людських жертв немає.
Джерело: очільник Рівненської ОВА Коваль в ефірі телеканалу Еспресо
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684747/
Пряма мова Коваля: "На жаль, база догорає. Знищення великі.
Слава Богу, без людських жертв, але база зруйнована повністю".
89 підприємств з різних регіонів України вже переміщено в західні області в рамках програми евакуації з зони бойових дій.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684747/
сподівання, що не шкідливі, хімічні виробництва
У Польщі офіційно оголосили набір до територіальної оборони
Як добре, що я під Львовом живу.
В тероборону в Польщі почали набирати під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.