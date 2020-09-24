Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Додано: Нед 27 бер, 2022 14:04
jump написав: Bolt написав:
Зате майже зникли тягнучки з корками, але стало важче паркуватис
вчора були корки по місту.
на виїздах-повний гаплик
пилюка страшна по місту... дихати нема чим, ніде не прибрано, вітер, смог.
кривчиці/ковельська/хмельницького після удару по нафтобазі рекомендували не виходити і позавішувати вікна вологою тканиною
там й так смороди від очисних/свічного
стрийська-після удару по бронетанковому смерділо навіть із закритими вікнами-можливо якийсь резервуар роздовбали. там потужна гальваніка, кислоти...
сморід дійшов до сихова через ліс
луплять по інфраструктурі на заході все більше...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7334939/
Нафтобаза в Дубно що на Рівненщині зруйнована вщент унаслідок російського ракетного удару 26 березня, людських жертв немає.
Джерело: очільник Рівненської ОВА Коваль в ефірі телеканалу Еспресо
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684747/
Пряма мова Коваля: "На жаль, база догорає. Знищення великі.
Слава Богу, без людських жертв, але база зруйнована повністю".
89 підприємств з різних регіонів України вже переміщено в західні області в рамках програми евакуації з зони бойових дій.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684747/
сподівання, що не шкідливі, хімічні виробництва
У Польщі офіційно оголосили набір до територіальної оборони
Як добре, що я під Львовом живу.
В тероборону в Польщі почали набирати під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.
Bolt
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Додано: Нед 27 бер, 2022 17:05
Bolt написав:
Як добре, що я під Львовом живу.
власний будинок неподалік міста - це найкраще на даний момент.
і аби не було в/ч або іншої інфраструктури поблизу...
"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".
Багато пошкоджень у львівських школах, садочках, житловому фонді. Сотні вікон повилітали з рамами.
Удари окупантів були фактично спрямовані в житлові райони міста, адже саме там розташовані об'єкти.
jump
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Додано: Нед 27 бер, 2022 22:32
jump написав:
"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".
Сьогодні те саме сталося з Луцькою нафтобазою.
unlock
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Додано: Пон 28 бер, 2022 08:16
unlock написав: jump написав:
"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".
Сьогодні те саме сталося з Луцькою нафтобазою.
Вчора, 26 березня Росія запустила по Україні щонайменше 70 ракет, з яких частину збили українські протиповітряні системи. Долетіли тільки 8 ракет.
ті, що долетіли знищили нафтобазу і бронетанковий, перед цим авіаремонтний, яворівський полігон, старичі, луцький та франківський аеродроми
3 нафтобази за 2 доби!
де ж тоді ППО над західними областями?!
jump
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