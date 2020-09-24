Як добре, що я під Львовом живу.
В тероборону в Польщі почали набирати під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.
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Додано: Нед 27 бер, 2022 14:04
Як добре, що я під Львовом живу.
В тероборону в Польщі почали набирати під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.
Додано: Нед 27 бер, 2022 17:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
власний будинок неподалік міста - це найкраще на даний момент.
і аби не було в/ч або іншої інфраструктури поблизу...
"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".
Багато пошкоджень у львівських школах, садочках, житловому фонді. Сотні вікон повилітали з рамами.
Удари окупантів були фактично спрямовані в житлові райони міста, адже саме там розташовані об'єкти.
Додано: Нед 27 бер, 2022 22:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 29 бер, 2022 09:31
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Чьо, як думаєте, тис 150-200 переселенців Львів напостійно вже отримав?
Чи таки всеж поїдуть у свої пєнати?
Я там чув там такий культур-мультур понаїхав... а Львів то не є мелтінг пот зовсім...
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