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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:04

Як добре, що я під Львовом живу.
В тероборону в Польщі почали набирати під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 17:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Як добре, що я під Львовом живу.


власний будинок неподалік міста - це найкраще на даний момент.
і аби не було в/ч або іншої інфраструктури поблизу...


"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".

Багато пошкоджень у львівських школах, садочках, житловому фонді. Сотні вікон повилітали з рамами.
Удари окупантів були фактично спрямовані в житлові райони міста, адже саме там розташовані об'єкти.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 22:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".

Сьогодні те саме сталося з Луцькою нафтобазою.
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Чьо, як думаєте, тис 150-200 переселенців Львів напостійно вже отримав?

Чи таки всеж поїдуть у свої пєнати?

Я там чув там такий культур-мультур понаїхав... а Львів то не є мелтінг пот зовсім...
change_pm
 
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  #<1 ... 913914915916
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