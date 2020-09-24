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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:04

Як добре, що я під Львовом живу.
В тероборону в Польщі почали набирати під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 17:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Як добре, що я під Львовом живу.


власний будинок неподалік міста - це найкраще на даний момент.
і аби не було в/ч або іншої інфраструктури поблизу...


"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".

Багато пошкоджень у львівських школах, садочках, житловому фонді. Сотні вікон повилітали з рамами.
Удари окупантів були фактично спрямовані в житлові райони міста, адже саме там розташовані об'єкти.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 22:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.
Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".

Сьогодні те саме сталося з Луцькою нафтобазою.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Чьо, як думаєте, тис 150-200 переселенців Львів напостійно вже отримав?

Чи таки всеж поїдуть у свої пєнати?

Я там чув там такий культур-мультур понаїхав... а Львів то не є мелтінг пот зовсім...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:04

  change_pm написав:Чьо, як думаєте, тис 150-200 переселенців Львів напостійно вже отримав?

Чи таки всеж поїдуть у свої пєнати?

Я там чув там такий культур-мультур понаїхав... а Львів то не є мелтінг пот зовсім...


у місті кацапстан, усе на общєпанятном :shock:

пора вертати і відбудовувати столицю
РФ починає відводити деякі сили, зокрема російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які залишають прилеглі території навколо української столиці.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335548/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:06

  jump написав:За 2 тижні 3 потужні удари по Львову... Вибухи було чути у різних районах міста.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/343 ... dovij.html
«Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає»

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7334864/
ворог випустив 6 ракет по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.


"Загиблих, на щастя, немає. Але це були чіткі попадання по інфраструктурі, пошкодження серйозні. У будівлях сусідніх школи та дитячого садочка вилетіли вікна"
Мер міста повідомив, що ракети було випущено із Севастополя і що ніхто не знає, яке місто і який об'єкт є наступним у планах ворога.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7334924/
У Львові гасили пожежу понад пів доби після обстрілів

місто у блокпостах, але вони лише заваджають місцевим пересуватись...
а коригувальники як риба у воді...

"Львівські патрульні затримали чоловіка, що знімав ракетні обстріли Львова, які росіяни здійснили 26 березня. Цю інформацію він відправляв на російські телефонні номери.

«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами."



У всіх дворах купа дорогезних машин з столиці/Запоріжжя/Дніпра/Харкова та ін. міст Сходу/Півдня/Півночі/Центру, навіть у маленьких містечках та селах Львівщини.
Дехто підняв ціни на оренду, дехто залишив існуючі до війни, дехто узагалі зняв квартири з оренди, побоючись наслідків проживання у них бєженців, які поводяться деколи просто гидотно...


Як і під час корони, малоповерхова забудова, котеджі/таунхауси, особняки рулять.

багатоповерхівки, особливо на десятки квартир на поверсі-це пздц...
крик, гамір, гавкання псів (понаєхи мають їх по декілька штук :shock:), якщо вночі сирена, деякі перелякані товчуться і біжать до братських могил-"укриттів", якими гордо іменуються підвали під будинками, особливо новобудовами...



Місто стало кацапомовним...


Дороги роздовбані жахливо.
ями-ямиська-ямеги, лише зараз почали щось ліпити :shock:

на деяких новобудовах минулого тижня відновили трішки роботи-буквально кілька робітників виходило, цього тижня знову все завмерло.

наші злодійкуваті мер та губернатор уже мріють розпиляти міжнародні кошти на будівництві модульного житла для бєженцев. Навіть попередньо ділянки виділили, правда в дикому дуплі...





Та Львів і був «кацапомовним». Як приїзжай , то так і різало вуха. А тепер і в Тернополі купа москалів. В будний день якщо вийти в центр, то половина всіх людей , що проходять повз , розмовляють по кацапськи.. оце дожились.. і їм не соромно.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:34

За крок до перевороту думок©

Пише знайома, що ще деякі переселенці сваряться/закидають нам(львів'янам), що мовляв це все через нас - їх побомбили і вони змушені були все кинути і втекти сюди.
Що це ми у всьому винні...

Ох, я б таким дав копняка в дупу....

Аж цікаво - чи "впізнаю" я своє місто Лева, коли приїду після війни з перемогою?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:38

  Успіх написав:Пише знайома, що ще деякі переселенці сваряться/закидають нам(львів'янам), що мовляв це все через нас - їх побомбили і вони змушені були все кинути і втекти сюди.
Що це ми у всьому винні...

Ох, я б таким дав копняка в дупу....

Аж цікаво - чи "впізнаю" я своє місто Лева, коли приїду після війни з перемогою?

нехай шурують до путєна!!! йой, реально копняка їм треба!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:39

  Успіх написав:- чи "впізнаю" я своє місто Лева
я смотрю на фотках разрушенный Ирпень и не сразу узнаю места в 100 метрах от моего дома
  vasilii написав:Та Львів і був «кацапомовним

  jump написав:у місті кацапстан, усе на общєпанятном
попрошу не оскорблять русскоязычных, на нас напал не русский язык и культура а подонки с именами и фамилиями, не нужно скидывать в одну кучу грешное и праведное. Ещё конфликтов на почве языка нехватало.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:46

  vitaliian написав:
  Успіх написав:- чи "впізнаю" я своє місто Лева
я смотрю на фотках разрушенный Ирпень и не сразу узнаю места в 100 метрах от моего дома
  vasilii написав:Та Львів і був «кацапомовним
попрошу не оскорблять русскоязычных, на нас напал не русский язык и культура а подонки с именами и фамилиями, не нужно скидывать в одну кучу грешное и праведное.

Шановний!

На нас напав рюзькі мир, який якраз і прийшов вас, руськомовних, захищати від "бендер"!

От чим ви (руськомовні) скоріш це поймете, і зробите правильні висновки = не буде повторення через деякий час того, що трапилось...

імхо...
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