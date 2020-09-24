Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Загиблих, на щастя, немає. Але це були чіткі попадання по інфраструктурі, пошкодження серйозні. У будівлях сусідніх школи та дитячого садочка вилетіли вікна" Мер міста повідомив, що ракети було випущено із Севастополя і що ніхто не знає, яке місто і який об'єкт є наступним у планах ворога.
місто у блокпостах, але вони лише заваджають місцевим пересуватись... а коригувальники як риба у воді...
"Львівські патрульні затримали чоловіка, що знімав ракетні обстріли Львова, які росіяни здійснили 26 березня. Цю інформацію він відправляв на російські телефонні номери.
«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.
Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами."
У всіх дворах купа дорогезних машин з столиці/Запоріжжя/Дніпра/Харкова та ін. міст Сходу/Півдня/Півночі/Центру, навіть у маленьких містечках та селах Львівщини. Дехто підняв ціни на оренду, дехто залишив існуючі до війни, дехто узагалі зняв квартири з оренди, побоючись наслідків проживання у них бєженців, які поводяться деколи просто гидотно...
Як і під час корони, малоповерхова забудова, котеджі/таунхауси, особняки рулять.
багатоповерхівки, особливо на десятки квартир на поверсі-це пздц... крик, гамір, гавкання псів (понаєхи мають їх по декілька штук ), якщо вночі сирена, деякі перелякані товчуться і біжать до братських могил-"укриттів", якими гордо іменуються підвали під будинками, особливо новобудовами...
Місто стало кацапомовним...
Дороги роздовбані жахливо. ями-ямиська-ямеги, лише зараз почали щось ліпити
на деяких новобудовах минулого тижня відновили трішки роботи-буквально кілька робітників виходило, цього тижня знову все завмерло.
наші злодійкуваті мер та губернатор уже мріють розпиляти міжнародні кошти на будівництві модульного житла для бєженцев. Навіть попередньо ділянки виділили, правда в дикому дуплі...
Та Львів і був «кацапомовним». Як приїзжай , то так і різало вуха. А тепер і в Тернополі купа москалів. В будний день якщо вийти в центр, то половина всіх людей , що проходять повз , розмовляють по кацапськи.. оце дожились.. і їм не соромно.
Успіх написав:Пише знайома, що ще деякі переселенці сваряться/закидають нам(львів'янам), що мовляв це все через нас - їх побомбили і вони змушені були все кинути і втекти сюди. Що це ми у всьому винні...
Ох, я б таким дав копняка в дупу....
Аж цікаво - чи "впізнаю" я своє місто Лева, коли приїду після війни з перемогою?
нехай шурують до путєна!!! йой, реально копняка їм треба!
я смотрю на фотках разрушенный Ирпень и не сразу узнаю места в 100 метрах от моего дома
vasilii написав:Та Львів і був «кацапомовним
jump написав:у місті кацапстан, усе на общєпанятном
попрошу не оскорблять русскоязычных, на нас напал не русский язык и культура а подонки с именами и фамилиями, не нужно скидывать в одну кучу грешное и праведное. Ещё конфликтов на почве языка нехватало.