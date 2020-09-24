у Львові, особливо в центрі та стрийському парку кацапстан/оркостан, ніби орди мокшів наїхали, а не біженців
нахабні, галасливі, бовтаються цілими днями туди-сюди, нещодавно П’яну вишню і Театр правди (пивоварня-ресторація) закрили, туди натовп тих кацапчуків щоденно стояв за бухлом.
До 2014р. кацапомовних було менше, потім наїхало трішки, а зараз це не західне славетне місто, а якийсь масквабад
П.С. уже поляки холодні від тої маси кацапомовних вимагають аби забирались назад
і то їм не так, і те їм не те, і ваапще - ви нам всє далжни!