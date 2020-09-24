RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:А тепер і в Тернополі купа москалів. В будний день якщо вийти в центр, то половина всіх людей , що проходять повз , розмовляють по кацапськи.. оце дожились.. і їм не соромно.


у Львові, особливо в центрі та стрийському парку кацапстан/оркостан, ніби орди мокшів наїхали, а не біженців :shock:
нахабні, галасливі, бовтаються цілими днями туди-сюди, нещодавно П’яну вишню і Театр правди (пивоварня-ресторація) закрили, туди натовп тих кацапчуків щоденно стояв за бухлом.

До 2014р. кацапомовних було менше, потім наїхало трішки, а зараз це не західне славетне місто, а якийсь масквабад :twisted:


П.С. уже поляки холодні від тої маси кацапомовних :oops: вимагають аби забирались назад
і то їм не так, і те їм не те, і ваапще - ви нам всє далжни!
Востаннє редагувалось jump в Чет 31 бер, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:30

  vitaliian написав:
  Успіх написав:- чи "впізнаю" я своє місто Лева
я смотрю на фотках разрушенный Ирпень и не сразу узнаю места в 100 метрах от моего дома
  vasilii написав:Та Львів і був «кацапомовним

  jump написав:у місті кацапстан, усе на общєпанятном
попрошу не оскорблять русскоязычных, на нас напал не русский язык и культура а подонки с именами и фамилиями, не нужно скидывать в одну кучу грешное и праведное. Ещё конфликтов на почве языка нехватало.


нічого кацапського, а тим більше "язика" нам в Україні не потрібно!
Мова - це ознака нації!


Зображення
jump
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 914915916917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 524, 525, 526
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5256 872541
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 бер, 2022 13:09
change_pm
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 20, 21, 22
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
210 49725
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 21:15
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 58560
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (759)
31.03.2022 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.