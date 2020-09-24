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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:А тепер і в Тернополі купа москалів. В будний день якщо вийти в центр, то половина всіх людей , що проходять повз , розмовляють по кацапськи.. оце дожились.. і їм не соромно.


у Львові, особливо в центрі та стрийському парку кацапстан/оркостан, ніби орди мокшів наїхали, а не біженців :shock:
нахабні, галасливі, бовтаються цілими днями туди-сюди, нещодавно П’яну вишню і Театр правди (пивоварня-ресторація) закрили, туди натовп тих кацапчуків щоденно стояв за бухлом.

До 2014р. кацапомовних було менше, потім наїхало трішки, а зараз це не західне славетне місто, а якийсь масквабад :twisted:


П.С. уже поляки холодні від тої маси кацапомовних :oops: вимагають аби забирались назад
і то їм не так, і те їм не те, і ваапще - ви нам всє далжни!
Востаннє редагувалось jump в Чет 31 бер, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:30

  vitaliian написав:
  Успіх написав:- чи "впізнаю" я своє місто Лева
я смотрю на фотках разрушенный Ирпень и не сразу узнаю места в 100 метрах от моего дома
  vasilii написав:Та Львів і був «кацапомовним

  jump написав:у місті кацапстан, усе на общєпанятном
попрошу не оскорблять русскоязычных, на нас напал не русский язык и культура а подонки с именами и фамилиями, не нужно скидывать в одну кучу грешное и праведное. Ещё конфликтов на почве языка нехватало.


нічого кацапського, а тим більше "язика" нам в Україні не потрібно!
Мова - це ознака нації!


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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Как человек поживший во Львове в 2015 году пару месяцев и получивший кучу негатива из-за того, что я русскоязычный, вставлю свои пять копеек.

Разделение украинцев по языковому принципу - помощь рашке в их завоеваниях. Вы сами отталкиваете и гнобите своих соотечественников, которые в том числе и защищают Украину. Посмотрите на карту, большая часть войны идёт между русскоязычными регионами и руснёй.
Желание перейти на украинский язык должно быть внутренним и должно само созреть внутри украинского русскоязычного общества.
ava121
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:24

  ava121 написав:Как человек поживший во Львове в 2015 году пару месяцев и получивший кучу негатива из-за того, что я русскоязычный, вставлю свои пять копеек.

Разделение украинцев по языковому принципу - помощь рашке в их завоеваниях. Вы сами отталкиваете и гнобите своих соотечественников, которые в том числе и защищают Украину. Посмотрите на карту, большая часть войны идёт между русскоязычными регионами и руснёй.
Желание перейти на украинский язык должно быть внутренним и должно само созреть внутри украинского русскоязычного общества.

Слух, вже через вас рузькомовних стіко проблем...

Я на Донбасі до речі народився. І мене рашостан рузьпромівавс 20 років. Всі мої предки з 17 сторіччя там жили, а потім різної наволочі з "рязанів" понаїхало...

Короче, там вище написан комент пітуна - він ліз до нас, через те, що ви рузькомовні і вам треба захист!

До чього це я ... якщо вам треба созреть внутрішньо, то вже ось воно... далі буде гірше - пітун чи хто там - повернеться через 5-10 років...

Так, ось якщо бажання нема розмовляти українською мовою - тоді тіко один варіант є:
- валіза - Рязань...
Хоча в Рязані ви не потрібні, спорчений елемент:
- валізка - відйом дукументів в кацапстані - Владік + Петропавлівськ...

Короче, я тебе не знаю, але зроби правильні висновки :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:55

  change_pm написав:
  ava121 написав:Как человек поживший во Львове в 2015 году пару месяцев и получивший кучу негатива из-за того, что я русскоязычный, вставлю свои пять копеек.

Разделение украинцев по языковому принципу - помощь рашке в их завоеваниях. Вы сами отталкиваете и гнобите своих соотечественников, которые в том числе и защищают Украину. Посмотрите на карту, большая часть войны идёт между русскоязычными регионами и руснёй.
Желание перейти на украинский язык должно быть внутренним и должно само созреть внутри украинского русскоязычного общества.

Слух, вже через вас рузькомовних стіко проблем...

Я на Донбасі до речі народився. І мене рашостан рузьпромівавс 20 років. Всі мої предки з 17 сторіччя там жили, а потім різної наволочі з "рязанів" понаїхало...

Короче, там вище написан комент пітуна - він ліз до нас, через те, що ви рузькомовні і вам треба захист!

До чього це я ... якщо вам треба созреть внутрішньо, то вже ось воно... далі буде гірше - пітун чи хто там - повернеться через 5-10 років...

Так, ось якщо бажання нема розмовляти українською мовою - тоді тіко один варіант є:
- валіза - Рязань...
Хоча в Рязані ви не потрібні, спорчений елемент:
- валізка - відйом дукументів в кацапстані - Владік + Петропавлівськ...

Короче, я тебе не знаю, але зроби правильні висновки :!:


Я уже живу несколько лет вне Украины, и нет, не в рашке. Не тебе мне рассказывать где мне жить и куда мне идти.
Давай, расскажи, сколько по времени ты тут на форуме носишься в украинским языком - без года неделя. Сам всё время писал па русском, а тут резко переобулся в прыжке.

На языковом вопросе очень легко играть перед как перед ура-патриотами, так и перед ватниками. Этим занимался почти весь украинский политикум: Юля, янык, Ющ, Медведчук, Петя, всякие Тягнибоки-Фарион.

Вся эта языковая игра разделяет украинское общество, которое нужно объединять.
alyak о языке и объединении нации достаточно долго пытался просвящать народ и тут на финансах, и потом в своём блоге, пока не закинул это дело.
Мне очень импонируют его идеи, а не весь этот вышиватный бред про одну нацию\один народ\один язык.

Такая ультимативная риторика ничем не отличается от рашкинских логунгов.
ava121
 
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