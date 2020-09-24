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vasilii написав:А тепер і в Тернополі купа москалів. В будний день якщо вийти в центр, то половина всіх людей , що проходять повз , розмовляють по кацапськи.. оце дожились.. і їм не соромно.
у Львові, особливо в центрі та стрийському парку кацапстан/оркостан, ніби орди мокшів наїхали, а не біженців нахабні, галасливі, бовтаються цілими днями туди-сюди, нещодавно П’яну вишню і Театр правди (пивоварня-ресторація) закрили, туди натовп тих кацапчуків щоденно стояв за бухлом.
До 2014р. кацапомовних було менше, потім наїхало трішки, а зараз це не західне славетне місто, а якийсь масквабад
П.С. уже поляки холодні від тої маси кацапомовних вимагають аби забирались назад і то їм не так, і те їм не те, і ваапще - ви нам всє далжни!
Востаннє редагувалось jump в Чет 31 бер, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
я смотрю на фотках разрушенный Ирпень и не сразу узнаю места в 100 метрах от моего дома
vasilii написав:Та Львів і був «кацапомовним
jump написав:у місті кацапстан, усе на общєпанятном
попрошу не оскорблять русскоязычных, на нас напал не русский язык и культура а подонки с именами и фамилиями, не нужно скидывать в одну кучу грешное и праведное. Ещё конфликтов на почве языка нехватало.
нічого кацапського, а тим більше "язика" нам в Україні не потрібно! Мова - це ознака нації!
Как человек поживший во Львове в 2015 году пару месяцев и получивший кучу негатива из-за того, что я русскоязычный, вставлю свои пять копеек.
Разделение украинцев по языковому принципу - помощь рашке в их завоеваниях. Вы сами отталкиваете и гнобите своих соотечественников, которые в том числе и защищают Украину. Посмотрите на карту, большая часть войны идёт между русскоязычными регионами и руснёй. Желание перейти на украинский язык должно быть внутренним и должно само созреть внутри украинского русскоязычного общества.
ava121 написав:Как человек поживший во Львове в 2015 году пару месяцев и получивший кучу негатива из-за того, что я русскоязычный, вставлю свои пять копеек.
Разделение украинцев по языковому принципу - помощь рашке в их завоеваниях. Вы сами отталкиваете и гнобите своих соотечественников, которые в том числе и защищают Украину. Посмотрите на карту, большая часть войны идёт между русскоязычными регионами и руснёй. Желание перейти на украинский язык должно быть внутренним и должно само созреть внутри украинского русскоязычного общества.
Слух, вже через вас рузькомовних стіко проблем...
Я на Донбасі до речі народився. І мене рашостан рузьпромівавс 20 років. Всі мої предки з 17 сторіччя там жили, а потім різної наволочі з "рязанів" понаїхало...
Короче, там вище написан комент пітуна - він ліз до нас, через те, що ви рузькомовні і вам треба захист!
До чього це я ... якщо вам треба созреть внутрішньо, то вже ось воно... далі буде гірше - пітун чи хто там - повернеться через 5-10 років...
Так, ось якщо бажання нема розмовляти українською мовою - тоді тіко один варіант є: - валіза - Рязань... Хоча в Рязані ви не потрібні, спорчений елемент: - валізка - відйом дукументів в кацапстані - Владік + Петропавлівськ...
Короче, я тебе не знаю, але зроби правильні висновки
ava121 написав:Как человек поживший во Львове в 2015 году пару месяцев и получивший кучу негатива из-за того, что я русскоязычный, вставлю свои пять копеек.
Разделение украинцев по языковому принципу - помощь рашке в их завоеваниях. Вы сами отталкиваете и гнобите своих соотечественников, которые в том числе и защищают Украину. Посмотрите на карту, большая часть войны идёт между русскоязычными регионами и руснёй. Желание перейти на украинский язык должно быть внутренним и должно само созреть внутри украинского русскоязычного общества.
Слух, вже через вас рузькомовних стіко проблем...
Я на Донбасі до речі народився. І мене рашостан рузьпромівавс 20 років. Всі мої предки з 17 сторіччя там жили, а потім різної наволочі з "рязанів" понаїхало...
Короче, там вище написан комент пітуна - він ліз до нас, через те, що ви рузькомовні і вам треба захист!
До чього це я ... якщо вам треба созреть внутрішньо, то вже ось воно... далі буде гірше - пітун чи хто там - повернеться через 5-10 років...
Так, ось якщо бажання нема розмовляти українською мовою - тоді тіко один варіант є: - валіза - Рязань... Хоча в Рязані ви не потрібні, спорчений елемент: - валізка - відйом дукументів в кацапстані - Владік + Петропавлівськ...
Короче, я тебе не знаю, але зроби правильні висновки
Я уже живу несколько лет вне Украины, и нет, не в рашке. Не тебе мне рассказывать где мне жить и куда мне идти. Давай, расскажи, сколько по времени ты тут на форуме носишься в украинским языком - без года неделя. Сам всё время писал па русском, а тут резко переобулся в прыжке.
На языковом вопросе очень легко играть перед как перед ура-патриотами, так и перед ватниками. Этим занимался почти весь украинский политикум: Юля, янык, Ющ, Медведчук, Петя, всякие Тягнибоки-Фарион.
Вся эта языковая игра разделяет украинское общество, которое нужно объединять. alyak о языке и объединении нации достаточно долго пытался просвящать народ и тут на финансах, и потом в своём блоге, пока не закинул это дело. Мне очень импонируют его идеи, а не весь этот вышиватный бред про одну нацию\один народ\один язык.
Такая ультимативная риторика ничем не отличается от рашкинских логунгов.