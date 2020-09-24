Додано: Чет 31 бер, 2022 20:55

change_pm написав: ava121 написав: Как человек поживший во Львове в 2015 году пару месяцев и получивший кучу негатива из-за того, что я русскоязычный, вставлю свои пять копеек.



Разделение украинцев по языковому принципу - помощь рашке в их завоеваниях. Вы сами отталкиваете и гнобите своих соотечественников, которые в том числе и защищают Украину. Посмотрите на карту, большая часть войны идёт между русскоязычными регионами и руснёй.

Желание перейти на украинский язык должно быть внутренним и должно само созреть внутри украинского русскоязычного общества. Как человек поживший во Львове в 2015 году пару месяцев и получивший кучу негатива из-за того, что я русскоязычный, вставлю свои пять копеек.Разделение украинцев по языковому принципу - помощь рашке в их завоеваниях. Вы сами отталкиваете и гнобите своих соотечественников, которые в том числе и защищают Украину. Посмотрите на карту, большая часть войны идёт между русскоязычными регионами и руснёй.

Слух, вже через вас рузькомовних стіко проблем...



Я на Донбасі до речі народився. І мене рашостан рузьпромівавс 20 років. Всі мої предки з 17 сторіччя там жили, а потім різної наволочі з "рязанів" понаїхало...



Короче, там вище написан комент пітуна - він ліз до нас, через те, що ви рузькомовні і вам треба захист!



До чього це я ... якщо вам треба созреть внутрішньо, то вже ось воно... далі буде гірше - пітун чи хто там - повернеться через 5-10 років...



Так, ось якщо бажання нема розмовляти українською мовою - тоді тіко один варіант є:

- валіза - Рязань...

Хоча в Рязані ви не потрібні, спорчений елемент:

- валізка - відйом дукументів в кацапстані - Владік + Петропавлівськ...



Короче, я тебе не знаю, але зроби правильні висновки Слух, вже через вас рузькомовних стіко проблем...Я на Донбасі до речі народився. І мене рашостан рузьпромівавс 20 років. Всі мої предки з 17 сторіччя там жили, а потім різної наволочі з "рязанів" понаїхало...Короче, там вище написан комент пітуна - він ліз до нас, через те, що ви рузькомовні і вам треба захист!До чього це я ... якщо вам треба созреть внутрішньо, то вже ось воно... далі буде гірше - пітун чи хто там - повернеться через 5-10 років...Так, ось якщо бажання нема розмовляти українською мовою - тоді тіко один варіант є:- валіза - Рязань...Хоча в Рязані ви не потрібні, спорчений елемент:- валізка - відйом дукументів в кацапстані - Владік + Петропавлівськ...Короче, я тебе не знаю, але зроби правильні висновки

Я уже живу несколько лет вне Украины, и нет, не в рашке. Не тебе мне рассказывать где мне жить и куда мне идти.Давай, расскажи, сколько по времени ты тут на форуме носишься в украинским языком - без года неделя. Сам всё время писал па русском, а тут резко переобулся в прыжке.На языковом вопросе очень легко играть перед как перед ура-патриотами, так и перед ватниками. Этим занимался почти весь украинский политикум: Юля, янык, Ющ, Медведчук, Петя, всякие Тягнибоки-Фарион.Вся эта языковая игра разделяет украинское общество, которое нужно объединять.alyak о языке и объединении нации достаточно долго пытался просвящать народ и тут на финансах, и потом в своём блоге, пока не закинул это дело.Мне очень импонируют его идеи, а не весь этот вышиватный бред про одну нацию\один народ\один язык.Такая ультимативная риторика ничем не отличается от рашкинских логунгов.