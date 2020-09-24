jump написав:

Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено.

влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

це були чіткі попадання по інфраструктурі, пошкодження серйозні. У будівлях сусідніх школи та дитячого садочка вилетіли вікна

За 2 тижні 3 потужні удари по Львову... Вибухи було чути у різних районах міста.Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає»ворог випустив 6 ракет по Львову,"Загиблих, на щастя, немає. АлеМер міста повідомив, що ракети було випущено із Севастополя і що ніхто не знає, яке місто і який об'єкт є наступним у планах ворога.У Львові гасили пожежу понад пів доби після обстрілівмісто у блокпостах, але вони лише заваджають місцевим пересуватись...а коригувальники як риба у воді..."Львівські патрульні затримали чоловіка, що знімав ракетні обстріли Львова, які росіяни здійснили 26 березня. Цю інформацію він відправляв на російські телефонні номери.«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами."У всіх дворах купа дорогезних машин з столиці/Запоріжжя/Дніпра/Харкова та ін. міст Сходу/Півдня/Півночі/Центру, навіть у маленьких містечках та селах Львівщини.Дехто підняв ціни на оренду, дехто залишив існуючі до війни, дехто узагалі зняв квартири з оренди, побоючись наслідків проживання у них бєженців, які поводяться деколи просто гидотно...Як і під час корони, малоповерхова забудова, котеджі/таунхауси, особняки рулять.багатоповерхівки, особливо на десятки квартир на поверсі-це пздц...крик, гамір, гавкання псів (понаєхи мають їх по декілька штук), якщо вночі сирена, деякі перелякані товчуться і біжать до братських могил-"укриттів", якими гордо іменуються підвали під будинками, особливо новобудовами...Місто стало кацапомовним...Дороги роздовбані жахливо.ями-ямиська-ямеги, лише зараз почали щось ліпитина деяких новобудовах минулого тижня відновили трішки роботи-буквально кілька робітників виходило, цього тижня знову все завмерло.наші злодійкуваті мер та губернатор уже мріють розпиляти міжнародні кошти на будівництві модульного житла для бєженцев. Навіть попередньо ділянки виділили, правда в дикому дуплі...