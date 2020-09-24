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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 кві, 2022 11:31
Долярчик просто так робити нічого не буде. Посвідчення УБД, потім не зашкодить.
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Bolt
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Додано: Нед 03 кві, 2022 15:06
Успіху заплатили 978 грн за два дні лютого = десь 14.5 тис в місяць...
Ось, якщо він попаде на фронт, то там будуть шалені грощі (((
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change_pm
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Додано: Пон 04 кві, 2022 02:00
change_pm написав:
Ось, якщо він попаде на фронт
Вже вирушив туди... вже в дорозі...
Кажеш - гроші...?
Але от скажи - якими грошима вимірюється скалічення, чи вбивство наших жінок і дітей???!
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Успіх
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Додано: Пон 04 кві, 2022 04:08
Персонажи которые под*буют доларчика бабками - не будте кончеными людьми, сделайте что нибудь полезное для ЗСУ, это они сейчас решают размер ваших барышей завтра
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lejko_vit
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Додано: Пон 04 кві, 2022 13:12
lejko_vit написав:
Персонажи которые под*буют доларчика бабками - не будте кончеными людьми, сделайте что нибудь полезное для ЗСУ, это они сейчас решают размер ваших барышей завтра
слух, Успіха по-перше ніхто не п...дйо, по-друге - чому ти вирішив, що ми просто сидимо?
допомогаємо, але у всього є ліміт... закритий кордон один з них...
кордон закрит - скоро не буде бабосів на своє прожиття, про допомогу мови вже не буде...
ну, чо, кажуть в армію плотють - ОК, віримо, тіко армія чомусь ВВП не генерує...та?
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change_pm
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Додано: Вів 05 кві, 2022 09:37
Успіх написав:
Пише знайома, що ще деякі переселенці сваряться/закидають нам(львів'янам), що мовляв це все через нас - їх побомбили і вони змушені були все кинути і втекти сюди.
Що це ми у всьому винні...
Ох, я б таким дав копняка в дупу....
Аж цікаво - чи "впізнаю" я своє місто Лева, коли приїду після війни з перемогою?
Ось із такими не панькатися, а то привикнути. Інколи дати «ляща» ой як прояснює ситуацію.
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vasilii
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