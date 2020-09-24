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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 11:31

  greenozon написав:Успіх

Армія платить в тричі більше ніж будка у Львові! :!: :wink:

Долярчик просто так робити нічого не буде. Посвідчення УБД, потім не зашкодить.
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Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 15:06

  greenozon написав:Успіх

Армія платить в тричі більше ніж будка у Львові! :!: :wink:

Успіху заплатили 978 грн за два дні лютого = десь 14.5 тис в місяць...

Ось, якщо він попаде на фронт, то там будуть шалені грощі (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 02:00

Їду по нашу перемогу!

  change_pm написав:Ось, якщо він попаде на фронт

Вже вирушив туди... вже в дорозі...

Кажеш - гроші...?
Але от скажи - якими грошима вимірюється скалічення, чи вбивство наших жінок і дітей???!
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 04:08

Персонажи которые под*буют доларчика бабками - не будте кончеными людьми, сделайте что нибудь полезное для ЗСУ, это они сейчас решают размер ваших барышей завтра
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 13:12

  lejko_vit написав:Персонажи которые под*буют доларчика бабками - не будте кончеными людьми, сделайте что нибудь полезное для ЗСУ, это они сейчас решают размер ваших барышей завтра

слух, Успіха по-перше ніхто не п...дйо, по-друге - чому ти вирішив, що ми просто сидимо?

допомогаємо, але у всього є ліміт... закритий кордон один з них...

кордон закрит - скоро не буде бабосів на своє прожиття, про допомогу мови вже не буде...

ну, чо, кажуть в армію плотють - ОК, віримо, тіко армія чомусь ВВП не генерує...та?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:37

  Успіх написав:Пише знайома, що ще деякі переселенці сваряться/закидають нам(львів'янам), що мовляв це все через нас - їх побомбили і вони змушені були все кинути і втекти сюди.
Що це ми у всьому винні...

Ох, я б таким дав копняка в дупу....

Аж цікаво - чи "впізнаю" я своє місто Лева, коли приїду після війни з перемогою?



Ось із такими не панькатися, а то привикнути. Інколи дати «ляща» ой як прояснює ситуацію.
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