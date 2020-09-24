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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 кві, 2022 09:37
Успіх написав:
Пише знайома, що ще деякі переселенці сваряться/закидають нам(львів'янам), що мовляв це все через нас - їх побомбили і вони змушені були все кинути і втекти сюди.
Що це ми у всьому винні...
Ох, я б таким дав копняка в дупу....
Аж цікаво - чи "впізнаю" я своє місто Лева, коли приїду після війни з перемогою?
Ось із такими не панькатися, а то привикнути. Інколи дати «ляща» ой як прояснює ситуацію.
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vasilii
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Додано: Вів 05 кві, 2022 10:45
По темі нерухомості:
Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.
Куди людям повертатись? Житла немає, роботи немає. Навіть, якщо щось відбудують, то потрібно мати за що жити. І хто захоче біля кордону із агресором жити...
Таких прикладів безліч... звичайно, що хтось повернеться, але більшість немає куди повертатись... тому де «зачепляться» і там й залишаться.
Хто на сході зараз захоче підприємства будувати?
Хто з інвесторів зайде в даний регіон? Певно лише, ті що захочуть скупити українську землю...
Тому міграція по державі буде. Відповідно і на Львів це також відобразиться. Наприклад, багато людей шукати е роботу, житло. Не всі можуть позволити собі придбати житло, особливо у такий час.
А ті хто поїхав із валізою грошей, то ймовірніше, що купить житло у Львові, ніж в Запоріжжі чи Херсоні. Це факт. Тому Львову бути мільйонником, уже незабаром. Транспортний колапс- буде.
Заселяться усі новобудови- будуть проблеми вз перевантаженням комунікацій.... це факт.
Головне, щоб все завершилось. А далі час покаже.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 15:36
vasilii написав:
Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.
А що скажете про Одесу, Миколаїв, Херсон?
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Додано: Вів 05 кві, 2022 19:06
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Додано: Вів 05 кві, 2022 19:24
vasilii написав:
По темі нерухомості:
Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.
Чернігів зруйнований десь на 30%, це ви загнули про 90%
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Додано: Вів 05 кві, 2022 19:37
ось таких "бєженцев" прихистили...
Переселенці шкодять в квартирах, жарять шашлик на ламінаті в новій кімнаті. Малюють червоними губними помадами члени з яйцями на всю стіну, при виїзді з житла включають всі газові конфорки, щоб багатоквартирний будинок взірвався з людьми. На вулиці чмошники грабують одиноких стареньких людей, бо ті не дали йому гроші на сигарети,
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:06
що це за об"єкт?
тутай ще є питання, який реальний курс гривні? чи він по факту не 55 вже?
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