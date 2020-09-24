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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:37

  Успіх написав:Пише знайома, що ще деякі переселенці сваряться/закидають нам(львів'янам), що мовляв це все через нас - їх побомбили і вони змушені були все кинути і втекти сюди.
Що це ми у всьому винні...

Ох, я б таким дав копняка в дупу....

Аж цікаво - чи "впізнаю" я своє місто Лева, коли приїду після війни з перемогою?



Ось із такими не панькатися, а то привикнути. Інколи дати «ляща» ой як прояснює ситуацію.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 10:45

По темі нерухомості:
Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.

Куди людям повертатись? Житла немає, роботи немає. Навіть, якщо щось відбудують, то потрібно мати за що жити. І хто захоче біля кордону із агресором жити...

Таких прикладів безліч... звичайно, що хтось повернеться, але більшість немає куди повертатись... тому де «зачепляться» і там й залишаться.

Хто на сході зараз захоче підприємства будувати?
Хто з інвесторів зайде в даний регіон? Певно лише, ті що захочуть скупити українську землю...

Тому міграція по державі буде. Відповідно і на Львів це також відобразиться. Наприклад, багато людей шукати е роботу, житло. Не всі можуть позволити собі придбати житло, особливо у такий час.
А ті хто поїхав із валізою грошей, то ймовірніше, що купить житло у Львові, ніж в Запоріжжі чи Херсоні. Це факт. Тому Львову бути мільйонником, уже незабаром. Транспортний колапс- буде.
Заселяться усі новобудови- будуть проблеми вз перевантаженням комунікацій.... це факт.

Головне, щоб все завершилось. А далі час покаже.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 15:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.

А що скажете про Одесу, Миколаїв, Херсон?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:06

Ціна в новобудовах від рієла зросла майже в 2 рази
https://i.ibb.co/S7x6YTn/image.jpg
:shock: :shock: :shock:
tvmisnn
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:24

  vasilii написав:По темі нерухомості:
Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.


Чернігів зруйнований десь на 30%, це ви загнули про 90%
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:37

ось таких "бєженцев" прихистили...

Переселенці шкодять в квартирах, жарять шашлик на ламінаті в новій кімнаті. Малюють червоними губними помадами члени з яйцями на всю стіну, при виїзді з житла включають всі газові конфорки, щоб багатоквартирний будинок взірвався з людьми. На вулиці чмошники грабують одиноких стареньких людей, бо ті не дали йому гроші на сигарети,
jump
 
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  tvmisnn написав:Ціна в новобудовах від рієла зросла майже в 2 рази
https://i.ibb.co/S7x6YTn/image.jpg
:shock: :shock: :shock:

що це за об"єкт?

тутай ще є питання, який реальний курс гривні? чи він по факту не 55 вже?
change_pm
 
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