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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 914915916917
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:37

  Успіх написав:Пише знайома, що ще деякі переселенці сваряться/закидають нам(львів'янам), що мовляв це все через нас - їх побомбили і вони змушені були все кинути і втекти сюди.
Що це ми у всьому винні...

Ох, я б таким дав копняка в дупу....

Аж цікаво - чи "впізнаю" я своє місто Лева, коли приїду після війни з перемогою?



Ось із такими не панькатися, а то привикнути. Інколи дати «ляща» ой як прояснює ситуацію.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 10:45

По темі нерухомості:
Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.

Куди людям повертатись? Житла немає, роботи немає. Навіть, якщо щось відбудують, то потрібно мати за що жити. І хто захоче біля кордону із агресором жити...

Таких прикладів безліч... звичайно, що хтось повернеться, але більшість немає куди повертатись... тому де «зачепляться» і там й залишаться.

Хто на сході зараз захоче підприємства будувати?
Хто з інвесторів зайде в даний регіон? Певно лише, ті що захочуть скупити українську землю...

Тому міграція по державі буде. Відповідно і на Львів це також відобразиться. Наприклад, багато людей шукати е роботу, житло. Не всі можуть позволити собі придбати житло, особливо у такий час.
А ті хто поїхав із валізою грошей, то ймовірніше, що купить житло у Львові, ніж в Запоріжжі чи Херсоні. Це факт. Тому Львову бути мільйонником, уже незабаром. Транспортний колапс- буде.
Заселяться усі новобудови- будуть проблеми вз перевантаженням комунікацій.... це факт.

Головне, щоб все завершилось. А далі час покаже.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 15:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.

А що скажете про Одесу, Миколаїв, Херсон?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:06

Ціна в новобудовах від рієла зросла майже в 2 рази
https://i.ibb.co/S7x6YTn/image.jpg
:shock: :shock: :shock:
tvmisnn
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:24

  vasilii написав:По темі нерухомості:
Маріуполь, населення 470тис. Місто знищено на 90%
Чернігів, 280 тис. Місто знищено на 90%.


Чернігів зруйнований десь на 30%, це ви загнули про 90%
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:37

ось таких "бєженцев" прихистили...

Переселенці шкодять в квартирах, жарять шашлик на ламінаті в новій кімнаті. Малюють червоними губними помадами члени з яйцями на всю стіну, при виїзді з житла включають всі газові конфорки, щоб багатоквартирний будинок взірвався з людьми. На вулиці чмошники грабують одиноких стареньких людей, бо ті не дали йому гроші на сигарети,
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:06

  tvmisnn написав:Ціна в новобудовах від рієла зросла майже в 2 рази
https://i.ibb.co/S7x6YTn/image.jpg
:shock: :shock: :shock:

що це за об"єкт?

тутай ще є питання, який реальний курс гривні? чи він по факту не 55 вже?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:46

change_pm
ЖК Шенген
tvmisnn
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:46

  change_pm написав:
  tvmisnn написав:Ціна в новобудовах від рієла зросла майже в 2 рази
https://i.ibb.co/S7x6YTn/image.jpg
:shock: :shock: :shock:

що це за об"єкт?

тутай ще є питання, який реальний курс гривні? чи він по факту не 55 вже?

Вкладуватись по замороженому курсу 29 грн за дол. ніхто не буде. Тобто виходить забудовники які можуть будувати на неокупованих територіях - будуть з порожніми відділами продажів. Браво НБУ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:47

  tvmisnn написав:change_pm
ЖК Шенген

То на місці гальванічного цеху Автонавантажувача?! Там до колії в два раза ближче ніж від Долярчикового смарту.
🤦‍♂️
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