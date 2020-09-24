зате практично в Йоропі - Шенчен же ж!
Долярчику там пропонували брати студії в свій час - ціна практично 2хх зробила...
та...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 кві, 2022 09:55
Додано: Сер 06 кві, 2022 11:47
Ви помиляєтеся. Власний будинок неподалік міста - у випадку вторгнення і осади міста - це майже 100% його руйнація. Приїзжайте в Чернігів - побачите, центр міста майже без пошкоджень, а околиці і до 20 км від міста - у руйнаціях.
Як показує досвід, виживає гарантовано нерухомість у прикордонних невеликих містах і селах - ворог просто проїзжає повз у перші години вторгнення.
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
питання по темі гілки...
значіть до війни думав різати 3к на дві студії десь по 35 метрів кожна...
там можна ідеально було зробити дві студії...
чому? тому, що дві студії повинні були приносити більше $ ніж трьошка.
тепер бачу, що здається є попит на 3к - особливо, якщо зробити кухню-студію в 25-28 метрів + дві спальні...
хто що думає? що кажуть ріелтори? і наскільки попит на 3к стане сталим?
Додано: Суб 09 кві, 2022 08:30
"хто що думає?" -- о чем?
"що кажуть ріелтори?" -- о чем?
"і наскільки попит на 3к стане сталим?" -- на несколько лет так точно. Но не менее сталим и попит на двушки будет.
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