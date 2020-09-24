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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 915916917918
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 09:55

  Bolt написав:
  tvmisnn написав:change_pm
ЖК Шенген

То на місці гальванічного цеху Автонавантажувача?! Там до колії в два раза ближче ніж від Долярчикового смарту.
🤦‍♂️

зате практично в Йоропі - Шенчен же ж!

Долярчику там пропонували брати студії в свій час - ціна практично 2хх зробила...

та...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:47

  jump написав:
  Bolt написав:Як добре, що я під Львовом живу.


власний будинок неподалік міста - це найкраще на даний момент.
і аби не було в/ч або іншої інфраструктури поблизу...


Ви помиляєтеся. Власний будинок неподалік міста - у випадку вторгнення і осади міста - це майже 100% його руйнація. Приїзжайте в Чернігів - побачите, центр міста майже без пошкоджень, а околиці і до 20 км від міста - у руйнаціях.

Як показує досвід, виживає гарантовано нерухомість у прикордонних невеликих містах і селах - ворог просто проїзжає повз у перші години вторгнення.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

питання по темі гілки...

значіть до війни думав різати 3к на дві студії десь по 35 метрів кожна...
там можна ідеально було зробити дві студії...

чому? тому, що дві студії повинні були приносити більше $ ніж трьошка.

тепер бачу, що здається є попит на 3к - особливо, якщо зробити кухню-студію в 25-28 метрів + дві спальні...

хто що думає? що кажуть ріелтори? і наскільки попит на 3к стане сталим?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 08:30

  change_pm написав:питання по темі гілки...

значіть до війни думав різати 3к на дві студії десь по 35 метрів кожна...
там можна ідеально було зробити дві студії...

чому? тому, що дві студії повинні були приносити більше $ ніж трьошка.

тепер бачу, що здається є попит на 3к - особливо, якщо зробити кухню-студію в 25-28 метрів + дві спальні...

хто що думає? що кажуть ріелтори? і наскільки попит на 3к стане сталим?


"хто що думає?" -- о чем?
"що кажуть ріелтори?" -- о чем?
"і наскільки попит на 3к стане сталим?" -- на несколько лет так точно. Но не менее сталим и попит на двушки будет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Де Успіх? Ріел оновив ціни на його ЖК, тепер мінімальна ціна однушки - 1250 дол м2.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-riel-cit ... 1%96%D0%B2
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:17

За крок до перевороту думок!©

  BIGor написав:Де Успіх? Ріел оновив ціни на його ЖК, тепер мінімальна ціна однушки - 1250 дол м2.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-riel-cit ... 1%96%D0%B2

Я - тут! :D
Тепер справа залишилась за малим... - повернутись з фронту живим! :D
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 18:39

  BIGor написав:Ріел оновив ціни на його ЖК, тепер мінімальна ціна однушки - 1250 дол м2.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-riel-cit ... 1%96%D0%B2

І тепер виходить, що можна пошукавши - знайти кращій об"єкт для життя* чи під оренду...

Хоча, можливо там ще прайс не оновили?!

І додаткове - навіть така ціна не гарантує, що будова добудується... дуже на все виросли ціні...

* шукайте на Лун.
change_pm
 
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