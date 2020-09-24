Додано: Пон 11 кві, 2022 11:19

yama написав: Успіх написав: BIGor написав: Де Успіх? Ріел оновив ціни на його ЖК, тепер мінімальна ціна однушки - 1250 дол м2.

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-riel-cit ... 1%96%D0%B2 Де Успіх? Ріел оновив ціни на його ЖК, тепер мінімальна ціна однушки - 1250 дол м2.

Я - тут!

Тепер справа залишилась за малим... - повернутись з фронту живим! Я - тут!Тепер справа залишилась за малим... - повернутись з фронту живим!

Вас взяли на контракт ??? та ще й на зарплату в три рази більшу ніж в будці ?

і Ви ж не служили чи я помиляюся ? Чисто з цікавості . Бо Деякі Арестовичі кажуть що на 1 автомат 6 чоловік бажаючих воювати , а тут беруть цивільних та ще й на зарплату ?

Тут я і не розумію хто каже не правду Арестович чи ви ?

Я не хочу нікого образити я хочу зрозуміти правду Вас взяли на контракт ??? та ще й на зарплату в три рази більшу ніж в будці ?і Ви ж не служили чи я помиляюся ? Чисто з цікавості . Бо Деякі Арестовичі кажуть що на 1 автомат 6 чоловік бажаючих воювати , а тут беруть цивільних та ще й на зарплату ?Тут я і не розумію хто каже не правду Арестович чи ви ?Я не хочу нікого образити я хочу зрозуміти правду

Чесно - усі мої знайомі не розуміють, чому мене взяли в ЗСУ, так як я НЕ служив раніше!Може тому, що в перші дні потрібно було максимум людей набрати...Мені повістка прийшла, де було написано - явитись у воєнкомат 25-26го лютого...Я поїхав 26го - там величезна черга, яка повільно просувалась.... нас відмітили і перевезли недалеко у воєнну частину.Там мали нас розподілити - хто/куди. Але, розприділили тих, які мали спеціальності, які їм були потрібні (наприклад, водій, кухар і т.п.) а всіх решта - ввечері відпустили додому і сказали завтра знову явитись у воєнкомат...Я зранку з двома моїми сусідами поїхали і нас знову відмітили, але зразу (через годину) направили нас автобусом у Яворів.....- потім з інтервалами у декілька днів переміщались в точку А, потім у точку Б(де були декілька тижнів), а тепер ми вже у точці С, але на днях нас мають перемістити в точку Д.Хоч можете не вірити.... - правда я тут вже стільки фоток накидав(і з автоматом, де спеціально написав Успіх на ремні) і ще інші - що мені аж блоканули тут "викладання фоток", що тепер можу фото викласти лише через інші програми...))