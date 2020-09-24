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Я - тут! Тепер справа залишилась за малим... - повернутись з фронту живим!
Вас взяли на контракт ??? та ще й на зарплату в три рази більшу ніж в будці ? і Ви ж не служили чи я помиляюся ? Чисто з цікавості . Бо Деякі Арестовичі кажуть що на 1 автомат 6 чоловік бажаючих воювати , а тут беруть цивільних та ще й на зарплату ? Тут я і не розумію хто каже не правду Арестович чи ви ? Я не хочу нікого образити я хочу зрозуміти правду
Чесно - усі мої знайомі не розуміють, чому мене взяли в ЗСУ, так як я НЕ служив раніше! Може тому, що в перші дні потрібно було максимум людей набрати... Мені повістка прийшла, де було написано - явитись у воєнкомат 25-26го лютого... Я поїхав 26го - там величезна черга, яка повільно просувалась.... нас відмітили і перевезли недалеко у воєнну частину. Там мали нас розподілити - хто/куди. Але, розприділили тих, які мали спеціальності, які їм були потрібні (наприклад, водій, кухар і т.п.) а всіх решта - ввечері відпустили додому і сказали завтра знову явитись у воєнкомат... Я зранку з двома моїми сусідами поїхали і нас знову відмітили, але зразу (через годину) направили нас автобусом у Яворів.....- потім з інтервалами у декілька днів переміщались в точку А, потім у точку Б(де були декілька тижнів), а тепер ми вже у точці С, але на днях нас мають перемістити в точку Д.
Хоч можете не вірити.... - правда я тут вже стільки фоток накидав(і з автоматом, де спеціально написав Успіх на ремні) і ще інші - що мені аж блоканули тут "викладання фоток", що тепер можу фото викласти лише через інші програми...))
change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...
Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!
Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((
авалон прайм? серед старих совєцьких будинків без власної прибудинкової території на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків зі смітниками під парадним входом і складом збоку з купою бомжів, які там вічно бродять без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського
знайдете лошару-продавайте і тікайте
радники припиздента не брешуть Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям https://www.unian.ua/war/arestovich-stv ... 81528.html "Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.
"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.
change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...
Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!
Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((
авалон прайм? серед старих совєцьких будинків без власної прибудинкової території на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків зі смітниками під парадним входом і складом збоку з купою бомжів, які там вічно бродять без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського
ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова... ближче до ЛьвівТехСіті...
нажаль, у Львові старіє совецьких і просто старих будинків дуже багато, а що робити? країна то бідна, нема за що ремонтувати...
jump написав:Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям https://www.unian.ua/war/arestovich-stv ... 81528.html \\\ а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.