RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 916917918919
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:19

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись©

  yama написав:
  Успіх написав:
  BIGor написав:Де Успіх? Ріел оновив ціни на його ЖК, тепер мінімальна ціна однушки - 1250 дол м2.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-riel-cit ... 1%96%D0%B2

Я - тут! :D
Тепер справа залишилась за малим... - повернутись з фронту живим! :D

Вас взяли на контракт ??? та ще й на зарплату в три рази більшу ніж в будці ? :shock:
і Ви ж не служили чи я помиляюся ? Чисто з цікавості . Бо Деякі Арестовичі кажуть що на 1 автомат 6 чоловік бажаючих воювати , а тут беруть цивільних та ще й на зарплату ?
Тут я і не розумію хто каже не правду Арестович чи ви ? :shock:
Я не хочу нікого образити я хочу зрозуміти правду :!:

Чесно - усі мої знайомі не розуміють, чому мене взяли в ЗСУ, так як я НЕ служив раніше!
Може тому, що в перші дні потрібно було максимум людей набрати...
Мені повістка прийшла, де було написано - явитись у воєнкомат 25-26го лютого...
Я поїхав 26го - там величезна черга, яка повільно просувалась.... нас відмітили і перевезли недалеко у воєнну частину.
Там мали нас розподілити - хто/куди. Але, розприділили тих, які мали спеціальності, які їм були потрібні (наприклад, водій, кухар і т.п.) а всіх решта - ввечері відпустили додому і сказали завтра знову явитись у воєнкомат...
Я зранку з двома моїми сусідами поїхали і нас знову відмітили, але зразу (через годину) направили нас автобусом у Яворів.....- потім з інтервалами у декілька днів переміщались в точку А, потім у точку Б(де були декілька тижнів), а тепер ми вже у точці С, але на днях нас мають перемістити в точку Д.

Хоч можете не вірити.... - правда я тут вже стільки фоток накидав(і з автоматом, де спеціально написав Успіх на ремні) і ще інші - що мені аж блоканули тут "викладання фоток", що тепер можу фото викласти лише через інші програми...))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 18.03.21
Подякував: 110 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((
change_pm
 
Повідомлень: 5452
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:02

  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((

Реєстри закриті.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 19.09.10
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:06

  BIGor написав:
  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((

Реєстри закриті.

Та знаю, після війни...
change_pm
 
Повідомлень: 5452
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:51

  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((


авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків :shock:
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського :shock:

знайдете лошару-продавайте і тікайте 8)

радники припиздента не брешуть :lol:
Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям
https://www.unian.ua/war/arestovich-stv ... 81528.html
"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.

"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.
jump
 
Повідомлень: 3688
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24

  jump написав:
  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((


авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків :shock:
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського :shock:

ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова...
ближче до ЛьвівТехСіті...

нажаль, у Львові старіє совецьких і просто старих будинків дуже багато, а що робити?
країна то бідна, нема за що ремонтувати...
change_pm
 
Повідомлень: 5452
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:28

  jump написав:Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям
https://www.unian.ua/war/arestovich-stv ... 81528.html
\\\ а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.

Границу он при этом открыть не хочет? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6529
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

:arrow:
Востаннє редагувалось jump в Пон 11 кві, 2022 18:12, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 3688
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:56

Успіх основне питання так і не розкрили вас призвали повісткою, тоді яким чином ви отримуєте у війську зарплату ?
yama
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8512 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 916917918919
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 531, 532, 533
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5324 891676
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 кві, 2022 18:11
jump
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 20, 21, 22
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
210 50022
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 21:15
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 58780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2272)
11.04.2022 20:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.