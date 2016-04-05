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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 744745746747>
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:10

Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных действий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия. Из Ирака в Россию уже отправили РПГ и противотанковые ракеты, а также ракетные установки бразильской разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ракетная система Bavar 373 иранского производства, аналогичная российскому С-300, также была передана в дар Москве властями Тегерана, которые также вернули С-300, по словам источника, помогавшего организовать перевозку.

Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, означало бы резкий сдвиг в российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Издание сообщает, что поставки вооружения России также имеют огромные последствия для направления и объема торговли в международном бизнесе по торговле оружием.

Три грузовых судна, способных перевозить вооружение - два под российским флагом и одно под иранским - пересекли Каспийское море из иранского порта Бандар-Анзали в российский Астрахань в указанные сроки.

В частности, Россия получила РПГ и противотанковые ракеты, от шиитского ополчения "Хашд аш-Шааби" Вооружение было переправлено в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и отправлены в Россию по морю, сообщил командир отделения ополчения, контролирующего этот переход.

По словам источника в организации, 1 апреля "Хашд аш-Шааби" также разобрала и отправила по частям две пусковые установки Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60, в Иран.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:37

  Starikan написав:Так речь шла не об эффективности заводов, конечно, она была далека от совершенства, особенно в последние годы, когда начали набирать всех подряд для работы в "зеленых цехах".
Обсуждался вопрос "почему выбрали красного директора Кучму". Я предложил объяснение: когда миллионы людей теряют работу, им не до ЕС и НАТО (тем более, что там нас никто и не ждал, в то время как Польшу тянули за уши). Кстати, вспомните шахтеров Тэтчер, только фолклендская война спасла ей рейтинг, многие ее до сих пор ненавидят.


Украина была (и до 2013 частично оставалась) частью военного монстра СССР (мы не только делали ракеты в Днепре, а и многое другое, чего не было в др.республиках СССР).
Вы точно знали экономическую географию страны, все "оборонные" заводы: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Урал, Поволжье

Прибалты -у них были Рижский электротехнический завод «ВЭФ» и Рижским радиозавод «Радиотехника», и так у всех республик (ну может в Средней азии с промышленностью было похуже)

Помню к 2006-2010 НТВ любило снимать сюжеты про бывшие заводы СССР в республиках Балтии (типа ВЭФ или РАФ) на которых во времена СССР работало до 20 тысяч, вот смотрите как они хорошо жили при советах, а сегодня там "нет промышленности", она прибалтам и не очень нужна, живут они в ЕС и не мечтают вернуться в совок,

а Польша (по решению ЕС судоверфи закрыли в 2011, остался только судоремонт), и что поляки плачут от горя, власти нашли чем занять население (хотя из Польши много работников ездили в Бельгию на работу, но то такое), 2-3т бывших судоремонтников -это не проблема для государства с населением 40млн (считая 4млн украинцев)

просто Украина не хотела рвать экономические связи с рф (и этим пользовались "политики" типа Партии Регионов, а потом остатки рыгов-в ОПЗЖ), и что это спасло нас от войны, хотя пол страны на востоке голосовало за опзж
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:38

  juristkostya написав:
  Tegularius написав:
  GALeon написав:Арестович «анонсировал» войну с россией до 2035 года и дал совет украинцам
Да уж, а недавно он "успокаивал", что еще пару недель, и война закончится.
Тем, кто к такому сценарию не готов, Арестович советует временно покинуть Украину и уехать, например, в «теплую Испанию». «Езжайте туда, если вы не готовы», - заявил советник главы ОП.
Советник главы ОП в курсе, что мужчинам 18-60 выезд запрещен, а сейчас еще депутаты хотят "заставить" вернуться уже выехавших под угрозой 10 лет строгача?
Послушайте первоисточник и не пишите глупости

Клоуна Арестовича и его любителей вроде вас больше не читаю :evil:
После того, как он облажался очередной раз с "бомбардировкой аэродрома".
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 12 кві, 2022 09:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вопрос к военспецам (кстати, detroytred исчез давно, он вроде не старый, может, призвали)
На Донбасс и к Барвенково движутся 4 танковых, мотострелковый и воздушно-десантный полки. Их можно как-то остановить имеющимися средствами еще на марше, или у них God mode on ?
https://deepstatemap.live/#10/49.0920/36.9993
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:07

  Starikan написав:После того, как он облажался очередной раз с "бомбардировкой аэродрома".
знание нескольких базовых принципов делает необязательным знание массы разрозненных фактов.

Иначе говоря, противостояние с РФ в той или иной форме нам обеспечено надолго. Это принцип.
Отдельные удачи/неудачи на фронте (факты) на этот принцип не влияют.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Законопроект об отзыве регистрации СМИ Роскомнадзором без решения суда рассмотрит в первом чтении уже 18 мая.

Дивно, орківський законопроект вже виконують у вільній Україні ...
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод.
Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.


У лукаша тоже не сахар , он погруз в своих тракторах, кои никому не нужни.
+ зашли в Украину Titan mashinery - для наглядности - чем тракторние войска Украини тянут подбитую технику ? Case тянут.
--------------------------------------
у каждого нового президента било свое виденье военной доктрини.
изначально избрали путь - нет военного решения, только дипломатия + свинарчуки, когда всего вигоднее (для них) модернизировать и ремонтировать, чем строить новое.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:28

  Goodman написав:когда всего вигоднее (для них) модернизировать и ремонтировать, чем строить новое.

Это как раз нормально. Для всех армий мира, даже богатых
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Это как раз нормально. Для всех армий мира, даже богатых
конечно, для рассии , когда в колонне следует четире поколения танков, бтр-ов.Все в курсе как ето все поддерживать?
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:38

  lejko_vit написав:
  yama написав:Успіх основне питання так і не розкрили вас призвали повісткою, тоді яким чином ви отримуєте у війську зарплату ?

Що не зрозумiло? Що воiни получают зарплатню?

Я теж не розумію, що не розуміють)) що воїн/солдат ЗСУ отримує зарплатню 13К/міс і ще + 30К/міс премії по закону про воєнний стан/на час війни :roll: (а на передку, то замість 30К, дають 100К)
https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-yaki-vi ... 18884.html
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 12 кві, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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