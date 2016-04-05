Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных действий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия. Из Ирака в Россию уже отправили РПГ и противотанковые ракеты, а также ракетные установки бразильской разработки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Ракетная система Bavar 373 иранского производства, аналогичная российскому С-300, также была передана в дар Москве властями Тегерана, которые также вернули С-300, по словам источника, помогавшего организовать перевозку.
Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, означало бы резкий сдвиг в российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.
Издание сообщает, что поставки вооружения России также имеют огромные последствия для направления и объема торговли в международном бизнесе по торговле оружием.
Три грузовых судна, способных перевозить вооружение - два под российским флагом и одно под иранским - пересекли Каспийское море из иранского порта Бандар-Анзали в российский Астрахань в указанные сроки.
В частности, Россия получила РПГ и противотанковые ракеты, от шиитского ополчения "Хашд аш-Шааби" Вооружение было переправлено в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и отправлены в Россию по морю, сообщил командир отделения ополчения, контролирующего этот переход.
По словам источника в организации, 1 апреля "Хашд аш-Шааби" также разобрала и отправила по частям две пусковые установки Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60, в Иран.
Starikan написав:Так речь шла не об эффективности заводов, конечно, она была далека от совершенства, особенно в последние годы, когда начали набирать всех подряд для работы в "зеленых цехах". Обсуждался вопрос "почему выбрали красного директора Кучму". Я предложил объяснение: когда миллионы людей теряют работу, им не до ЕС и НАТО (тем более, что там нас никто и не ждал, в то время как Польшу тянули за уши). Кстати, вспомните шахтеров Тэтчер, только фолклендская война спасла ей рейтинг, многие ее до сих пор ненавидят.
Украина была (и до 2013 частично оставалась) частью военного монстра СССР (мы не только делали ракеты в Днепре, а и многое другое, чего не было в др.республиках СССР). Вы точно знали экономическую географию страны, все "оборонные" заводы: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Урал, Поволжье
Прибалты -у них были Рижский электротехнический завод «ВЭФ» и Рижским радиозавод «Радиотехника», и так у всех республик (ну может в Средней азии с промышленностью было похуже)
Помню к 2006-2010 НТВ любило снимать сюжеты про бывшие заводы СССР в республиках Балтии (типа ВЭФ или РАФ) на которых во времена СССР работало до 20 тысяч, вот смотрите как они хорошо жили при советах, а сегодня там "нет промышленности", она прибалтам и не очень нужна, живут они в ЕС и не мечтают вернуться в совок,
а Польша (по решению ЕС судоверфи закрыли в 2011, остался только судоремонт), и что поляки плачут от горя, власти нашли чем занять население (хотя из Польши много работников ездили в Бельгию на работу, но то такое), 2-3т бывших судоремонтников -это не проблема для государства с населением 40млн (считая 4млн украинцев)
просто Украина не хотела рвать экономические связи с рф (и этим пользовались "политики" типа Партии Регионов, а потом остатки рыгов-в ОПЗЖ), и что это спасло нас от войны, хотя пол страны на востоке голосовало за опзж
Вопрос к военспецам (кстати, detroytred исчез давно, он вроде не старый, может, призвали) На Донбасс и к Барвенково движутся 4 танковых, мотострелковый и воздушно-десантный полки. Их можно как-то остановить имеющимися средствами еще на марше, или у них God mode on ? https://deepstatemap.live/#10/49.0920/36.9993
ЛАД написав:Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод. Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.
У лукаша тоже не сахар , он погруз в своих тракторах, кои никому не нужни. + зашли в Украину Titan mashinery - для наглядности - чем тракторние войска Украини тянут подбитую технику ? Case тянут. -------------------------------------- у каждого нового президента било свое виденье военной доктрини. изначально избрали путь - нет военного решения, только дипломатия + свинарчуки, когда всего вигоднее (для них) модернизировать и ремонтировать, чем строить новое.