BIGor написав:
Реєстри закриті.
Та знаю, після війни...
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Додано: Пон 11 кві, 2022 12:06
Та знаю, після війни...
Додано: Пон 11 кві, 2022 12:51
авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського
знайдете лошару-продавайте і тікайте
радники припиздента не брешуть
Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям
"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.
"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24
ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова...
ближче до ЛьвівТехСіті...
нажаль, у Львові старіє совецьких і просто старих будинків дуже багато, а що робити?
країна то бідна, нема за що ремонтувати...
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:12
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:41
За крок до перевороту думок©
Нерухомість міста Лева перейде з х2 на х3?))
Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:23
Наразі спостерігає, що ЗП домкратом до низу. Це кого у відпустку за власний рахунок не відправили.
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