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change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...
Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!
Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((
авалон прайм? серед старих совєцьких будинків без власної прибудинкової території на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків зі смітниками під парадним входом і складом збоку з купою бомжів, які там вічно бродять без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського
знайдете лошару-продавайте і тікайте
радники припиздента не брешуть Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям https://www.unian.ua/war/arestovich-stv ... 81528.html "Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.
"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.
change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...
Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!
Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((
авалон прайм? серед старих совєцьких будинків без власної прибудинкової території на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків зі смітниками під парадним входом і складом збоку з купою бомжів, які там вічно бродять без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського
ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова... ближче до ЛьвівТехСіті...
нажаль, у Львові старіє совецьких і просто старих будинків дуже багато, а що робити? країна то бідна, нема за що ремонтувати...