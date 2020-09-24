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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 917918919920>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:06

  BIGor написав:
  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((

Реєстри закриті.

Та знаю, після війни...
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:51

  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((


авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків :shock:
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського :shock:

знайдете лошару-продавайте і тікайте 8)

радники припиздента не брешуть :lol:
Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям
https://www.unian.ua/war/arestovich-stv ... 81528.html
"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.

"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24

  jump написав:
  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((


авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків :shock:
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського :shock:

ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова...
ближче до ЛьвівТехСіті...

нажаль, у Львові старіє совецьких і просто старих будинків дуже багато, а що робити?
країна то бідна, нема за що ремонтувати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:12

Два великі машинобудівні підприємства перенесли виробництво на Львівщину
На захід країни переїхали підприємства з Краматорська та Чернігівщини

https://zaxid.net/dva_veliki_mashinobud ... u_n1540968
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:41

За крок до перевороту думок©

  change_pm написав:
Два великі машинобудівні підприємства перенесли виробництво на Львівщину
На захід країни переїхали підприємства з Краматорська та Чернігівщини

https://zaxid.net/dva_veliki_mashinobud ... u_n1540968

Нерухомість міста Лева перейде з х2 на х3?))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:23

  Успіх написав:
  change_pm написав:
Два великі машинобудівні підприємства перенесли виробництво на Львівщину
На захід країни переїхали підприємства з Краматорська та Чернігівщини

https://zaxid.net/dva_veliki_mashinobud ... u_n1540968

Нерухомість міста Лева перейде з х2 на х3?))

Наразі спостерігає, що ЗП домкратом до низу. Це кого у відпустку за власний рахунок не відправили.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:59

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:що ЗП домкратом до низу

Що, треба після війни залишатись в ЗСУ/на військовій зарплаті?))

Але, ні - за рахунок того, що дуже рідко буду вдома - то не хочу залишатись...

Хіба, зарплата 50+ може вплинути на мої думки ;)

Але, так не буде - раз, навіть, під час війни, моя зарплата і ще + премія(воєнного стану) за березень склала 43К
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Зараз дуже багато шахраїв!!

https://finclub.net/ua/priama-mova/shak ... tysia.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:18

  Успіх написав:
  Bolt написав:що ЗП домкратом до низу

Що, треба після війни залишатись в ЗСУ/на військовій зарплаті?))

Але, ні - за рахунок того, що дуже рідко буду вдома - то не хочу залишатись...

Хіба, зарплата 50+ може вплинути на мої думки ;)

Але, так не буде - раз, навіть, під час війни, моя зарплата і ще + премія(воєнного стану) за березень склала 43К

То вас теща заставила до війська піти?! (Щоб родину родину годувати)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:29

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:що ЗП домкратом до низу

Що, треба після війни залишатись в ЗСУ/на військовій зарплаті?))

Але, ні - за рахунок того, що дуже рідко буду вдома - то не хочу залишатись...

Хіба, зарплата 50+ може вплинути на мої думки ;)

Але, так не буде - раз, навіть, під час війни, моя зарплата і ще + премія(воєнного стану) за березень склала 43К

То вас теща заставила до війська піти?! (Щоб родину родину годувати)

Ніхто мене не заставляв - я сам пішов!

Теща цього місяця померла. Земля пухом.
(декілька місяців хворіла, - виявили рак кишківника на пізній стадії)
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