BIGor написав:
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Та знаю, після війни...
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Додано: Пон 11 кві, 2022 12:06
Та знаю, після війни...
Додано: Пон 11 кві, 2022 12:51
авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського
знайдете лошару-продавайте і тікайте
радники припиздента не брешуть
Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям
"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.
"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24
ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова...
ближче до ЛьвівТехСіті...
нажаль, у Львові старіє совецьких і просто старих будинків дуже багато, а що робити?
країна то бідна, нема за що ремонтувати...
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:12
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:41
За крок до перевороту думок©
Нерухомість міста Лева перейде з х2 на х3?))
Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:23
Наразі спостерігає, що ЗП домкратом до низу. Це кого у відпустку за власний рахунок не відправили.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:59
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Що, треба після війни залишатись в ЗСУ/на військовій зарплаті?))
Але, ні - за рахунок того, що дуже рідко буду вдома - то не хочу залишатись...
Хіба, зарплата 50+ може вплинути на мої думки
Але, так не буде - раз, навіть, під час війни, моя зарплата і ще + премія(воєнного стану) за березень склала 43К
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:58
Во Львове цены на жилье на окраине города традиционно дешевле, чем в центре. За однокомнатную квартиру в новом 10-этажном доме в Винниках придется отдать 23 тыс. долларов, или 681 тыс. грн. На Лычаковской продают однокомнатные квартиры от 34 тыс. долларов, а двухкомнатные - от 48 тыс. долларов, или от 1,44 млн. грн. В Железнодорожном районе на Левандовке двухкомнатную квартиру можно приобрести от 47,8 тыс. долларовили от 1,4 млн грн. Сдача дома запланирована на весну 2023 года
Додано: Суб 16 кві, 2022 14:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А що на Кастелівці з новобудов є ближе до LvivTechCity, ніж Avalon Prime?
Кольберга - далеко. За ділянку на Котляревського тяганина йшла. Та й якщо її забудують, то міста-саду стане менше.
Якщо мається на увазі Лукаша чи Сахарова, то це вже Вулька, а не Кастелівка.
Додано: Суб 16 кві, 2022 18:11
А повернутись цілим/живим з фронту стає все важче...
Одному витягнули осколок зі спини лікарі і наклали/вставили пластини на ногу...
Іншого привезли автомат...
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