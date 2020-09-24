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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 кві, 2022 09:15
За крок до перевороту думок©
Реально береже!👍
Бо по долі випадку - я мав їхати напередодні туди...(де хлопці наступного дня попали під обстріл), але щось змінилось і поїздку відклали... А наступного дня - мене, чомусь, у тих списках, хто їде - вже не було...
Хоч я ще можу поїхати туди на днях... але вже є факт реальної "долі випадку"!
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