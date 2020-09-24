Додано: Пон 18 кві, 2022 11:34

Сьогодні вранці, 18 квітня, відбулося 4 ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкті військової інфраструктури, іще один – по шиномонтажу.Внаслідок обстрілу Львова загинуло шестеро людей; одинадцятеро отримали поранення (зокрема одна дитина). Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбило вікна в одному з готелів; там мешкають евакуйовані українці.Російські крилаті ракети вдарили по вузловій залізничній станції у Львові. Імовірно, метою могли стати постачання іноземної (натовської) техніки, зброї та боєприпасівпішов зворотній процесзнайомі іт/бухи/манагери, що сиділи тут з початку війни, вертаються до Києва.відновилась робота, є замовленнятут дико дорога оренда, ніби у Києві зараз вдвіччі або й втриччі дешевше і пропозицій купа.не сподобалось: поганий ГТ, корки, малий масштаб, обмаль парків, у центрі засилля генделиків, крім центру їм не було де вийти...родичі/знайомі до Пасхи повертають з Польші, не зайшло їм там...але у Львові жити не будуть, розїжджаються по містечках області до родичів/батьківквартири на ключ...у стрийському парку наставили кілька шеренг пластикових будинків для бєженцевшкода, що дрійцьо-хрунь біля себе у Шевченківському гаю не поставивнай би вчив той темний нарід мови/культури/традицій.їздив по місту, новобуди мертві, лише на декількох якісь конвульсійні рухиза словами Данілова, забудовники з коштами "інвесторів" від початку війни чкурнули за кордон. Якщо це правда - тоді ті будівельні піраміди по Львову ляжуть.таких цін за оренду/квартири/будинки, які зараз хочуть/вимагають/озвучують люди не потягнуть.