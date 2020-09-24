BIGor написав:
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Та знаю, після війни...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 кві, 2022 12:06
Та знаю, після війни...
Додано: Пон 11 кві, 2022 12:51
авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського
знайдете лошару-продавайте і тікайте
радники припиздента не брешуть
Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям
"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.
"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24
ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова...
ближче до ЛьвівТехСіті...
нажаль, у Львові старіє совецьких і просто старих будинків дуже багато, а що робити?
країна то бідна, нема за що ремонтувати...
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:12
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:41
За крок до перевороту думок©
Нерухомість міста Лева перейде з х2 на х3?))
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:58
Во Львове цены на жилье на окраине города традиционно дешевле, чем в центре. За однокомнатную квартиру в новом 10-этажном доме в Винниках придется отдать 23 тыс. долларов, или 681 тыс. грн. На Лычаковской продают однокомнатные квартиры от 34 тыс. долларов, а двухкомнатные - от 48 тыс. долларов, или от 1,44 млн. грн. В Железнодорожном районе на Левандовке двухкомнатную квартиру можно приобрести от 47,8 тыс. долларовили от 1,4 млн грн. Сдача дома запланирована на весну 2023 года
Додано: Суб 16 кві, 2022 14:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А що на Кастелівці з новобудов є ближе до LvivTechCity, ніж Avalon Prime?
Кольберга - далеко. За ділянку на Котляревського тяганина йшла. Та й якщо її забудують, то міста-саду стане менше.
Якщо мається на увазі Лукаша чи Сахарова, то це вже Вулька, а не Кастелівка.
Додано: Пон 18 кві, 2022 11:34
Сьогодні вранці, 18 квітня, відбулося 4 ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкті військової інфраструктури, іще один – по шиномонтажу.
Внаслідок обстрілу Львова загинуло шестеро людей; одинадцятеро отримали поранення (зокрема одна дитина). Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбило вікна в одному з готелів; там мешкають евакуйовані українці.
Російські крилаті ракети вдарили по вузловій залізничній станції у Львові. Імовірно, метою могли стати постачання іноземної (натовської) техніки, зброї та боєприпасів
пішов зворотній процес
знайомі іт/бухи/манагери, що сиділи тут з початку війни, вертаються до Києва.
відновилась робота, є замовлення
тут дико дорога оренда, ніби у Києві зараз вдвіччі або й втриччі дешевше і пропозицій купа.
не сподобалось: поганий ГТ, корки, малий масштаб, обмаль парків, у центрі засилля генделиків, крім центру їм не було де вийти...
родичі/знайомі до Пасхи повертають з Польші, не зайшло їм там...
але у Львові жити не будуть, розїжджаються по містечках області до родичів/батьків
квартири на ключ...
у стрийському парку наставили кілька шеренг пластикових будинків для бєженцев
шкода, що дрійцьо-хрунь біля себе у Шевченківському гаю не поставив
най би вчив той темний нарід мови/культури/традицій.
їздив по місту, новобуди мертві, лише на декількох якісь конвульсійні рухи
за словами Данілова, забудовники з коштами "інвесторів" від початку війни чкурнули за кордон. Якщо це правда - тоді ті будівельні піраміди по Львову ляжуть.
таких цін за оренду/квартири/будинки, які зараз хочуть/вимагають/озвучують люди не потягнуть.
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:10
Почнуть рашисти знову інтенсивно лупити по Києву, поїдуть знову на ЗУ? Відносно того, що недобуди почнуть лягати один за одним я вже писав і пояснював чому. В першу чергу на сході та півночі Україні, в тому числі у Києві.
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