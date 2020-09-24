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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 916917918919
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:06

  BIGor написав:
  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((

Реєстри закриті.

Та знаю, після війни...
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:51

  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((


авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків :shock:
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського :shock:

знайдете лошару-продавайте і тікайте 8)

радники припиздента не брешуть :lol:
Арестович "анонсував" війну з Росією до 2035 року й дав пораду українцям
https://www.unian.ua/war/arestovich-stv ... 81528.html
"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.

"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24

  jump написав:
  change_pm написав:Народ, у мене на Кастелівці є трьошка в новобуді (78 кв.м) - заходи і роби ремонт. Високий поверх, два ліфти, гарний вид на центр...

Короче, якщо хтось має кошти і вже має бажання осісти у Львові в гарному районі - ю ар велкам!

Пишіть в лічку - ціна - ДОРОГО (((


авалон прайм?
серед старих совєцьких будинків
без власної прибудинкової території
на зачуханій вузенькій вуличці, вщерть заставленій автівками мешканців савєцьких будинків :shock:
зі смітниками під парадним входом і складом збоку
з купою бомжів, які там вічно бродять
без нормального виїзду на вічно закорковані Сахарова та Горбачевського :shock:

ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова...
ближче до ЛьвівТехСіті...

нажаль, у Львові старіє совецьких і просто старих будинків дуже багато, а що робити?
країна то бідна, нема за що ремонтувати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:12

Два великі машинобудівні підприємства перенесли виробництво на Львівщину
На захід країни переїхали підприємства з Краматорська та Чернігівщини

https://zaxid.net/dva_veliki_mashinobud ... u_n1540968
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:41

За крок до перевороту думок©

  change_pm написав:
Два великі машинобудівні підприємства перенесли виробництво на Львівщину
На захід країни переїхали підприємства з Краматорська та Чернігівщини

https://zaxid.net/dva_veliki_mashinobud ... u_n1540968

Нерухомість міста Лева перейде з х2 на х3?))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:58

Во Львове цены на жилье на окраине города традиционно дешевле, чем в центре. За однокомнатную квартиру в новом 10-этажном доме в Винниках придется отдать 23 тыс. долларов, или 681 тыс. грн. На Лычаковской продают однокомнатные квартиры от 34 тыс. долларов, а двухкомнатные - от 48 тыс. долларов, или от 1,44 млн. грн. В Железнодорожном районе на Левандовке двухкомнатную квартиру можно приобрести от 47,8 тыс. долларовили от 1,4 млн грн. Сдача дома запланирована на весну 2023 года

https://biz.today.ua/ru/skolko-stoyt-ku ... noe-zhyle/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:ніт! я ж кажу вже готова до заселення новобудова...
ближче до ЛьвівТехСіті...


А що на Кастелівці з новобудов є ближе до LvivTechCity, ніж Avalon Prime? :shock:

Кастелі́вка — житлова дільниця Львова між нинішніми вулицями Генерала Чупринки, Горбачевського, Кастелівка та Кольберга.

Дільницю запроєктували у 1886—1888 роках на південно-західній околиці міста архітектори Юліан Захаревич та Іван Левинський. Мальовничі вілли Кастелівки, розкидані серед зелених насаджень, реалізували ідею нових урбаністичних ідей — міста-саду.


Кольберга - далеко. За ділянку на Котляревського тяганина йшла. Та й якщо її забудують, то міста-саду стане менше.

Якщо мається на увазі Лукаша чи Сахарова, то це вже Вулька, а не Кастелівка.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:18

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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:34

Сьогодні вранці, 18 квітня, відбулося 4 ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкті військової інфраструктури, іще один – по шиномонтажу. :shock:

Внаслідок обстрілу Львова загинуло шестеро людей; одинадцятеро отримали поранення (зокрема одна дитина). Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбило вікна в одному з готелів; там мешкають евакуйовані українці.
https://varta1.com.ua/news/zbilshilasya ... 82bdE_EF0Q
Російські крилаті ракети вдарили по вузловій залізничній станції у Львові. Імовірно, метою могли стати постачання іноземної (натовської) техніки, зброї та боєприпасів :shock:



пішов зворотній процес
знайомі іт/бухи/манагери, що сиділи тут з початку війни, вертаються до Києва.
відновилась робота, є замовлення
тут дико дорога оренда, ніби у Києві зараз вдвіччі або й втриччі дешевше і пропозицій купа.
не сподобалось: поганий ГТ, корки, малий масштаб, обмаль парків, у центрі засилля генделиків, крім центру їм не було де вийти...

родичі/знайомі до Пасхи повертають з Польші, не зайшло їм там... :oops:
але у Львові жити не будуть, розїжджаються по містечках області до родичів/батьків
квартири на ключ...

у стрийському парку наставили кілька шеренг пластикових будинків для бєженцев
шкода, що дрійцьо-хрунь біля себе у Шевченківському гаю не поставив 8)
най би вчив той темний нарід мови/культури/традицій.


їздив по місту, новобуди мертві, лише на декількох якісь конвульсійні рухи :cry:
за словами Данілова, забудовники з коштами "інвесторів" від початку війни чкурнули за кордон. Якщо це правда - тоді ті будівельні піраміди по Львову ляжуть.

таких цін за оренду/квартири/будинки, які зараз хочуть/вимагають/озвучують люди не потягнуть.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:10

  jump написав:
пішов зворотній процес
знайомі іт/бухи/манагери, що сиділи тут з початку війни, вертаються до Києва.
відновилась робота, є замовлення
тут дико дорога оренда, ніби у Києві зараз вдвіччі або й втриччі дешевше і пропозицій купа.
не сподобалось: поганий ГТ, корки, малий масштаб, обмаль парків, у центрі засилля генделиків, крім центру їм не було де вийти...

родичі/знайомі до Пасхи повертають з Польші, не зайшло їм там... :oops:
але у Львові жити не будуть, розїжджаються по містечках області до родичів/батьків
квартири на ключ...

у стрийському парку наставили кілька шеренг пластикових будинків для бєженцев
шкода, що дрійцьо-хрунь біля себе у Шевченківському гаю не поставив 8)
най би вчив той темний нарід мови/культури/традицій.


їздив по місту, новобуди мертві, лише на декількох якісь конвульсійні рухи :cry:
за словами Данілова, забудовники з коштами "інвесторів" від початку війни чкурнули за кордон. Якщо це правда - тоді ті будівельні піраміди по Львову ляжуть.

таких цін за оренду/квартири/будинки, які зараз хочуть/вимагають/озвучують люди не потягнуть.

Почнуть рашисти знову інтенсивно лупити по Києву, поїдуть знову на ЗУ? Відносно того, що недобуди почнуть лягати один за одним я вже писав і пояснював чому. В першу чергу на сході та півночі Україні, в тому числі у Києві.
roberto dark
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