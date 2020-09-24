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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 кві, 2022 18:14
Успіх написав:
Нерухомість міста Лева перейде з х2 на х3?))
чи, може, у кожній Жовкві построять по 5-10 заводів/фабрик/логістичних хабів/тощо... ,
+ житло
й там усюди стане по 100-500тисяч жителів.
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