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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 917918919920
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:14

  Успіх написав:
  change_pm написав:
Два великі машинобудівні підприємства перенесли виробництво на Львівщину
На захід країни переїхали підприємства з Краматорська та Чернігівщини

https://zaxid.net/dva_veliki_mashinobud ... u_n1540968

Нерухомість міста Лева перейде з х2 на х3?))
чи, може, у кожній Жовкві построять по 5-10 заводів/фабрик/логістичних хабів/тощо... ,
+ житло
й там усюди стане по 100-500тисяч жителів.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 20:23

  flysoulfly написав:чи, може, у кожній Жовкві[/b] построять по 5-10 заводів/фабрик/логістичних хабів/тощо... ,
+ житло
й там усюди стане по 100-500тисяч жителів.

саме так, Андрій, саме так! :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 07:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Почнуть рашисти знову інтенсивно лупити по Києву, поїдуть знову на ЗУ? Відносно того, що недобуди почнуть лягати один за одним я вже писав і пояснював чому. В першу чергу на сході та півночі Україні, в тому числі у Києві.


Акцент уже давно змістився на схід/південь

Вже 16 диппредставництв відновили роботу в Києві – МЗС
"З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну.

Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/18/7340554/
8)


Були тут харків"яни, керівна ланка, знімали квартири.
запропонували їм роботу у Києві. посади, норм з/п.
поїхали зі Львова не вагаючись :?
jump
 
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