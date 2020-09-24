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roberto dark написав:Почнуть рашисти знову інтенсивно лупити по Києву, поїдуть знову на ЗУ? Відносно того, що недобуди почнуть лягати один за одним я вже писав і пояснював чому. В першу чергу на сході та півночі Україні, в тому числі у Києві.
Акцент уже давно змістився на схід/південь
Вже 16 диппредставництв відновили роботу в Києві – МЗС "З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну.
Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/18/7340554/
Були тут харків"яни, керівна ланка, знімали квартири. запропонували їм роботу у Києві. посади, норм з/п. поїхали зі Львова не вагаючись