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roberto dark написав:Почнуть рашисти знову інтенсивно лупити по Києву, поїдуть знову на ЗУ? Відносно того, що недобуди почнуть лягати один за одним я вже писав і пояснював чому. В першу чергу на сході та півночі Україні, в тому числі у Києві.
Акцент уже давно змістився на схід/південь
Вже 16 диппредставництв відновили роботу в Києві – МЗС "З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну.
Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/18/7340554/
Були тут харків"яни, керівна ланка, знімали квартири. запропонували їм роботу у Києві. посади, норм з/п. поїхали зі Львова не вагаючись
roberto dark написав:Почнуть рашисти знову інтенсивно лупити по Києву, поїдуть знову на ЗУ? Відносно того, що недобуди почнуть лягати один за одним я вже писав і пояснював чому. В першу чергу на сході та півночі Україні, в тому числі у Києві.
Акцент уже давно змістився на схід/південь
Вже 16 диппредставництв відновили роботу в Києві – МЗС "З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну.
Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/18/7340554/
Були тут харків"яни, керівна ланка, знімали квартири. запропонували їм роботу у Києві. посади, норм з/п. поїхали зі Львова не вагаючись
Також думаю що Львів ввійде в нормальне русло. Якщо підприємство працює на український ринок, тоді доцільніше с сходу або півдня переносити наприклад в центральну Україну, можливо Вінницька або Хмельницька область для дуже обережних. Якщо працює на Захід, тут Львів, навіть Закарпаття більш пасує.
Звичайно якщо орки не почнуть далі заходити в Україну.
Zebra написав:Як показує досвід, виживає гарантовано нерухомість у прикордонних невеликих містах і селах - ворог просто проїзжає повз у перші години вторгнення.
прикордонних з країнами ЄС ? зрозумів , просто чорний гумор/ В мене інше питання де люди візьмуть гроші на ті новобудови ? Багаті переселенці свої заначки розкоркують ? чи друге, або третє авто в сімї продадуть ?
Українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якій не вистачатиме робочої сили.
Про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер в інтерв’ю "Голосу Америки".
"У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили", – сказав Каммер.
Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, в тому числі через те, що вони приймають багато біженців. Тому для таких країн (за винятком України, Росії, Білорусі та Туреччини) був погіршений прогноз щодо економічного зростання.
"Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках", – зауважив Каммер.
За даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня становила 5,034 млн осіб.
Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.
Як велике переселення українців вплине на економіку
Але якщо цих переселенців не вдасться повернути в країну після нашої перемоги, на нас чекатиме демографічна катастрофа.
Так, п'ята частина переселенців шкільного віку в Польщі вже відвідують місцеві школи (відповідно до опитування МКС), що вже зменшує їхні шанси на швидке повернення.
Ще стільки ж хочуть піти до польських шкіл, і вони точно зроблять це з нового навчального року, якщо до цього не повернуться до України.
У цьому разі з лютого до нового навчального року ми ризикуємо втратити за кордоном понад 10% українських школярів. Наслідки цього для майбутнього країни – жахливі, і поки що вирішення цієї проблеми, окрім швидкої перемоги України у війні, немає.
Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.
Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/