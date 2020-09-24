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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:13

  jump написав:\\\
Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.

Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому.
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/

Такое ощущение, что эти два абзаца -- из каких-то разные текстов: "високомобільних хлопцев" единицы компаний вывезли...
Тут другая проблема -- _после_ открытия границ многие из застрявших могут задуматься "а нужен ли им такой геморрой в будущем"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:46

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

Всім привіт!
Був тиждень на передку...
Зараз повернувся на "стару базу" - тут, відносно, безпечно...
Зараз насолоджуюсь тишею 👍

Про успіхи нашої команди напишу пізніше (а успіхи справді були - так як нас похвалило і подякувало нам - вище керівництво!👍)
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