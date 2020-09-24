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jump написав:\\\ Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.
Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/
Такое ощущение, что эти два абзаца -- из каких-то разные текстов: "високомобільних хлопцев" единицы компаний вывезли... Тут другая проблема -- _после_ открытия границ многие из застрявших могут задуматься "а нужен ли им такой геморрой в будущем"