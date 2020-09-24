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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 918919920921
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:13

  jump написав:\\\
Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.

Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому.
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/

Такое ощущение, что эти два абзаца -- из каких-то разные текстов: "високомобільних хлопцев" единицы компаний вывезли...
Тут другая проблема -- _после_ открытия границ многие из застрявших могут задуматься "а нужен ли им такой геморрой в будущем"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:32

Доляреку є до чого прагнути, оренда нанокавалерки в В-ві 7кв.м., 1100 зл/міс.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... 1-L.2.duzy
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:33

Львівсько-польські новини

2 сім"ї (жінки-30-35 р, їх діти та старші батьки) поступово закріплюються у Польші (Краків)
жінки уже мають роботу, діти у польських школах, одна бабця (ще при силі) також знайшла роботу у будинку престарілих.

винаймають недорогі квартири (поїхали 1-ю хвилею, ціни ще не були скажені), коштів вистачає на їжу/комуналь/оренду, є допомога від держави/волонтерів-одяг/взуття.

вертати сюди уже не будуть, коли знімуть заборону на перетин кордону-чоловіки також туди :(

при відкритті реєстрів нерухомість у Львові буде продана :?

такі ж настрої у групах, де вони спілкуються.


поляки шоковані тотальною відмінністю західних українців і кацапомовних східняків :shock:

старший пан-поляк, сам жив на 1 поверсі, на 2-му, на свою біду, поселив кацапомовних-сім"ю.
за 2 тижні вигнав їх нах. Та дичина спала до обіду, потім до середночі товклась йому над головою, жерли/бухали і ніц не робили цілісінькими днями. Пошкодили меблі, залишили гору немитого і битого посуду та гори сміття у будинку. Засрали туалет та душову, жоднісінького дня не прибирали за собою :oops:


якщо західняки масово переїдуть і залишаться у Європі, а кацапомовні зі сходу відповідно у нас, в Західній Україні настане 2-й (після 45р.) дикий кацапстан... :shock:
jump
 
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