Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:\\\ Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.
Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/
Такое ощущение, что эти два абзаца -- из каких-то разные текстов: "високомобільних хлопцев" единицы компаний вывезли... Тут другая проблема -- _после_ открытия границ многие из застрявших могут задуматься "а нужен ли им такой геморрой в будущем"
2 сім"ї (жінки-30-35 р, їх діти та старші батьки) поступово закріплюються у Польші (Краків) жінки уже мають роботу, діти у польських школах, одна бабця (ще при силі) також знайшла роботу у будинку престарілих.
винаймають недорогі квартири (поїхали 1-ю хвилею, ціни ще не були скажені), коштів вистачає на їжу/комуналь/оренду, є допомога від держави/волонтерів-одяг/взуття.
вертати сюди уже не будуть, коли знімуть заборону на перетин кордону-чоловіки також туди
при відкритті реєстрів нерухомість у Львові буде продана
такі ж настрої у групах, де вони спілкуються.
поляки шоковані тотальною відмінністю західних українців і кацапомовних східняків
старший пан-поляк, сам жив на 1 поверсі, на 2-му, на свою біду, поселив кацапомовних-сім"ю. за 2 тижні вигнав їх нах. Та дичина спала до обіду, потім до середночі товклась йому над головою, жерли/бухали і ніц не робили цілісінькими днями. Пошкодили меблі, залишили гору немитого і битого посуду та гори сміття у будинку. Засрали туалет та душову, жоднісінького дня не прибирали за собою
якщо західняки масово переїдуть і залишаться у Європі, а кацапомовні зі сходу відповідно у нас, в Західній Україні настане 2-й (після 45р.) дикий кацапстан...