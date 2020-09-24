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jump написав:\\\ Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.
Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/
Такое ощущение, что эти два абзаца -- из каких-то разные текстов: "високомобільних хлопцев" единицы компаний вывезли... Тут другая проблема -- _после_ открытия границ многие из застрявших могут задуматься "а нужен ли им такой геморрой в будущем"
2 сім"ї (жінки-30-35 р, їх діти та старші батьки) поступово закріплюються у Польші (Краків) жінки уже мають роботу, діти у польських школах, одна бабця (ще при силі) також знайшла роботу у будинку престарілих.
винаймають недорогі квартири (поїхали 1-ю хвилею, ціни ще не були скажені), коштів вистачає на їжу/комуналь/оренду, є допомога від держави/волонтерів-одяг/взуття.
вертати сюди уже не будуть, коли знімуть заборону на перетин кордону-чоловіки також туди
при відкритті реєстрів нерухомість у Львові буде продана
такі ж настрої у групах, де вони спілкуються.
поляки шоковані тотальною відмінністю західних українців і кацапомовних східняків
старший пан-поляк, сам жив на 1 поверсі, на 2-му, на свою біду, поселив кацапомовних-сім"ю. за 2 тижні вигнав їх нах. Та дичина спала до обіду, потім до середночі товклась йому над головою, жерли/бухали і ніц не робили цілісінькими днями. Пошкодили меблі, залишили гору немитого і битого посуду та гори сміття у будинку. Засрали туалет та душову, жоднісінького дня не прибирали за собою
якщо західняки масово переїдуть і залишаться у Європі, а кацапомовні зі сходу відповідно у нас, в Західній Україні настане 2-й (після 45р.) дикий кацапстан...
jump написав:2 сім"ї (жінки-30-35 р, їх діти та старші батьки) поступово закріплюються у Польші (Краків) жінки уже мають роботу, діти у польських школах, одна бабця (ще при силі) також знайшла роботу у будинку престарілих.
винаймають недорогі квартири (поїхали 1-ю хвилею, ціни ще не були скажені), коштів вистачає на їжу/комуналь/оренду, є допомога від держави/волонтерів-одяг/взуття.
вертати сюди уже не будуть, коли знімуть заборону на перетин кордону-чоловіки також туди
при відкритті реєстрів нерухомість у Львові буде продана
такі ж настрої у групах, де вони спілкуються.
поляки шоковані тотальною відмінністю західних українців і кацапомовних східняків
старший пан-поляк, сам жив на 1 поверсі, на 2-му, на свою біду, поселив кацапомовних-сім"ю. за 2 тижні вигнав їх нах. Та дичина спала до обіду, потім до середночі товклась йому над головою, жерли/бухали і ніц не робили цілісінькими днями. Пошкодили меблі, залишили гору немитого і битого посуду та гори сміття у будинку. Засрали туалет та душову, жоднісінького дня не прибирали за собою
якщо західняки масово переїдуть і залишаться у Європі, а кацапомовні зі сходу відповідно у нас, в Західній Україні настане 2-й (після 45р.) дикий кацапстан...
В Виборчій читав, що в Польщі вже зареєстровано 375 тис дітей шкільного віку. Зараз їх розпихують по польскіх класах, або створюють окремі українські. Якщо до осені не буде перемоги, і вони почнуть новий навчальний рік там, то шансів на повернення дійсно вже не буде. В Німеччині більше 100 тис дітей, влада офіційно шукає україномовних вчителів. Так що помалу все йде до того, що перетворимось а аграрну наддержаву. Де достатньо 300 тис громадян😟
jump написав:2 сім"ї (жінки-30-35 р, їх діти та старші батьки) поступово закріплюються у Польші (Краків) жінки уже мають роботу, діти у польських школах, одна бабця (ще при силі) також знайшла роботу у будинку престарілих.
винаймають недорогі квартири (поїхали 1-ю хвилею, ціни ще не були скажені), коштів вистачає на їжу/комуналь/оренду, є допомога від держави/волонтерів-одяг/взуття.
вертати сюди уже не будуть, коли знімуть заборону на перетин кордону-чоловіки також туди
при відкритті реєстрів нерухомість у Львові буде продана
такі ж настрої у групах, де вони спілкуються.
поляки шоковані тотальною відмінністю західних українців і кацапомовних східняків
старший пан-поляк, сам жив на 1 поверсі, на 2-му, на свою біду, поселив кацапомовних-сім"ю. за 2 тижні вигнав їх нах. Та дичина спала до обіду, потім до середночі товклась йому над головою, жерли/бухали і ніц не робили цілісінькими днями. Пошкодили меблі, залишили гору немитого і битого посуду та гори сміття у будинку. Засрали туалет та душову, жоднісінького дня не прибирали за собою
якщо західняки масово переїдуть і залишаться у Європі, а кацапомовні зі сходу відповідно у нас, в Західній Україні настане 2-й (після 45р.) дикий кацапстан...
В Виборчій читав, що в Польщі вже зареєстровано 375 тис дітей шкільного віку. Зараз їх розпихують по польскіх класах, або створюють окремі українські. Якщо до осені не буде перемоги, і вони почнуть новий навчальний рік там, то шансів на повернення дійсно вже не буде. В Німеччині більше 100 тис дітей, влада офіційно шукає україномовних вчителів. Так що помалу все йде до того, що перетворимось а аграрну наддержаву. Де достатньо 300 тис громадян😟
А тут про несколько иную ситуацию говорят:
В Польшу с начала полномасштабной российской агрессии выехали около 3 миллионов украинцев. Из них 77 тысяч устроились на работу.
Bolt написав:В Виборчій читав, що в Польщі вже зареєстровано 375 тис дітей шкільного віку. Зараз їх розпихують по польскіх класах, або створюють окремі українські. Якщо до осені не буде перемоги, і вони почнуть новий навчальний рік там, то шансів на повернення дійсно вже не буде.
колега влаштувався у польській школі перекладачем з польської на українську. Навчає кацапомовних грамоти знімають із сім"єю квартиру. коштів вистачає на їжу/комунальні/оренду. трохи прихопив з собою як виїжджав зі Львова.
Востаннє редагувалось jump в Сер 27 кві, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:далі - ласкаво просимо орендувати смарт Успіха за 10К/міс
для початку тра аби шахраї з ріелу добудували, здали, увімкнули комунікації і підстанцію нормальну поставили, а не як у великій британії-народ днями без е/е сидів-весь час вибивало. Потім ремонт/меблі і тд. , а зараз вибирайте: