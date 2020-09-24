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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 919920921922>
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:13

  jump написав:\\\
Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.

Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому.
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/

Такое ощущение, что эти два абзаца -- из каких-то разные текстов: "високомобільних хлопцев" единицы компаний вывезли...
Тут другая проблема -- _после_ открытия границ многие из застрявших могут задуматься "а нужен ли им такой геморрой в будущем"
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:32

Доляреку є до чого прагнути, оренда нанокавалерки в В-ві 7кв.м., 1100 зл/міс.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... 1-L.2.duzy
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:33

Львівсько-польські новини

2 сім"ї (жінки-30-35 р, їх діти та старші батьки) поступово закріплюються у Польші (Краків)
жінки уже мають роботу, діти у польських школах, одна бабця (ще при силі) також знайшла роботу у будинку престарілих.

винаймають недорогі квартири (поїхали 1-ю хвилею, ціни ще не були скажені), коштів вистачає на їжу/комуналь/оренду, є допомога від держави/волонтерів-одяг/взуття.

вертати сюди уже не будуть, коли знімуть заборону на перетин кордону-чоловіки також туди :(

при відкритті реєстрів нерухомість у Львові буде продана :?

такі ж настрої у групах, де вони спілкуються.


поляки шоковані тотальною відмінністю західних українців і кацапомовних східняків :shock:

старший пан-поляк, сам жив на 1 поверсі, на 2-му, на свою біду, поселив кацапомовних-сім"ю.
за 2 тижні вигнав їх нах. Та дичина спала до обіду, потім до середночі товклась йому над головою, жерли/бухали і ніц не робили цілісінькими днями. Пошкодили меблі, залишили гору немитого і битого посуду та гори сміття у будинку. Засрали туалет та душову, жоднісінького дня не прибирали за собою :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:14

  jump написав:2 сім"ї (жінки-30-35 р, їх діти та старші батьки) поступово закріплюються у Польші (Краків)
жінки уже мають роботу, діти у польських школах, одна бабця (ще при силі) також знайшла роботу у будинку престарілих.

винаймають недорогі квартири (поїхали 1-ю хвилею, ціни ще не були скажені), коштів вистачає на їжу/комуналь/оренду, є допомога від держави/волонтерів-одяг/взуття.

вертати сюди уже не будуть, коли знімуть заборону на перетин кордону-чоловіки також туди :(

при відкритті реєстрів нерухомість у Львові буде продана :?

такі ж настрої у групах, де вони спілкуються.


поляки шоковані тотальною відмінністю західних українців і кацапомовних східняків :shock:

старший пан-поляк, сам жив на 1 поверсі, на 2-му, на свою біду, поселив кацапомовних-сім"ю.
за 2 тижні вигнав їх нах. Та дичина спала до обіду, потім до середночі товклась йому над головою, жерли/бухали і ніц не робили цілісінькими днями. Пошкодили меблі, залишили гору немитого і битого посуду та гори сміття у будинку. Засрали туалет та душову, жоднісінького дня не прибирали за собою :oops:


якщо західняки масово переїдуть і залишаться у Європі, а кацапомовні зі сходу відповідно у нас, в Західній Україні настане 2-й (після 45р.) дикий кацапстан... :shock:

В Виборчій читав, що в Польщі вже зареєстровано 375 тис дітей шкільного віку. Зараз їх розпихують по польскіх класах, або створюють окремі українські. Якщо до осені не буде перемоги, і вони почнуть новий навчальний рік там, то шансів на повернення дійсно вже не буде. В Німеччині більше 100 тис дітей, влада офіційно шукає україномовних вчителів. Так що помалу все йде до того, що перетворимось а аграрну наддержаву. Де достатньо 300 тис громадян😟
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:40

  Bolt написав:
  jump написав:2 сім"ї (жінки-30-35 р, їх діти та старші батьки) поступово закріплюються у Польші (Краків)
жінки уже мають роботу, діти у польських школах, одна бабця (ще при силі) також знайшла роботу у будинку престарілих.

винаймають недорогі квартири (поїхали 1-ю хвилею, ціни ще не були скажені), коштів вистачає на їжу/комуналь/оренду, є допомога від держави/волонтерів-одяг/взуття.

вертати сюди уже не будуть, коли знімуть заборону на перетин кордону-чоловіки також туди :(

при відкритті реєстрів нерухомість у Львові буде продана :?

такі ж настрої у групах, де вони спілкуються.


поляки шоковані тотальною відмінністю західних українців і кацапомовних східняків :shock:

старший пан-поляк, сам жив на 1 поверсі, на 2-му, на свою біду, поселив кацапомовних-сім"ю.
за 2 тижні вигнав їх нах. Та дичина спала до обіду, потім до середночі товклась йому над головою, жерли/бухали і ніц не робили цілісінькими днями. Пошкодили меблі, залишили гору немитого і битого посуду та гори сміття у будинку. Засрали туалет та душову, жоднісінького дня не прибирали за собою :oops:


якщо західняки масово переїдуть і залишаться у Європі, а кацапомовні зі сходу відповідно у нас, в Західній Україні настане 2-й (після 45р.) дикий кацапстан... :shock:

В Виборчій читав, що в Польщі вже зареєстровано 375 тис дітей шкільного віку. Зараз їх розпихують по польскіх класах, або створюють окремі українські. Якщо до осені не буде перемоги, і вони почнуть новий навчальний рік там, то шансів на повернення дійсно вже не буде. В Німеччині більше 100 тис дітей, влада офіційно шукає україномовних вчителів. Так що помалу все йде до того, що перетворимось а аграрну наддержаву. Де достатньо 300 тис громадян😟

А тут про несколько иную ситуацию говорят:
В Польшу с начала полномасштабной российской агрессии выехали около 3 миллионов украинцев. Из них 77 тысяч устроились на работу.

viewtopic.php?p=5427121#p5427121
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:26

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  vitaliian написав:https://youtu.be/56h7BGfIVec

Там сказано, що "на місяць".
Тобто, далі - ласкаво просимо орендувати смарт Успіха за 10К/міс :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:50

  Bolt написав:В Виборчій читав, що в Польщі вже зареєстровано 375 тис дітей шкільного віку. Зараз їх розпихують по польскіх класах, або створюють окремі українські. Якщо до осені не буде перемоги, і вони почнуть новий навчальний рік там, то шансів на повернення дійсно вже не буде.


колега влаштувався у польській школі перекладачем з польської на українську. Навчає кацапомовних грамоти 8)
знімають із сім"єю квартиру. коштів вистачає на їжу/комунальні/оренду. трохи прихопив з собою як виїжджав зі Львова.
Востаннє редагувалось jump в Сер 27 кві, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:далі - ласкаво просимо орендувати смарт Успіха за 10К/міс :D


для початку тра аби шахраї з ріелу добудували, здали, увімкнули комунікації і підстанцію нормальну поставили, а не як у великій британії-народ днями без е/е сидів-весь час вибивало. Потім ремонт/меблі і тд. 8) ,
а зараз вибирайте:

Медової Печери 2кімн - 6000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 5bac42ce3a

Виговського 2кімн - 5500 - Правда є важливий нюанс - видно уже обпеклись "Власники беруть людей на квартиру виключно з західноЇ України" :wink:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 5bac42ce3a

Левандівка/Сяйво (біля Вас) :P - 2кімн -6500
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvok ... ece515dd11

Патона - 2кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11


Сигнівка
1кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11

Наукова
1кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11


якщо є велике бажання - можна з виглядом на Міцкевича :D
1 кімн - 8000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 7ca19af921
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:16

jump стесняюсь спросить а что в Львове старый фонд и новострои по одной цене идут? Судя по ремонтам и мебели это счастье времён СССР
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:43

  vitaliian написав:jump стесняюсь спросить а что в Львове старый фонд и новострои по одной цене идут? Судя по ремонтам и мебели это счастье времён СССР


Усе банально, на даний момент 8)
Де краще жити? у смарті, яких ще 10 на поверсі, з відповідним контингентом (бо левандівка), біля вузлової станції - 100м., поруч заправка, каналізаційні стоки та міст який сполучає Львів та левандівку :lol: чи до прикладу на Медової печери-тихесенький район, поруч Винниківський ліс, Погулянка, Личаків,
а якщо ще врахувати як будує ріел (родичі недавно купили-це дикий п..здєц), краще вже у добротному совєцькому будинку із білої цегли у зеленому квітучому районі :wink:
Востаннє редагувалось jump в Сер 27 кві, 2022 16:47, всього редагувалось 2 разів.
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