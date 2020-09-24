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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 919920921922
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:46

  jump написав:
  Успіх написав:далі - ласкаво просимо орендувати смарт Успіха за 10К/міс :D


для початку тра аби шахраї з ріелу добудували, здали, увімкнули комунікації і підстанцію нормальну поставили, а не як у великій британії-народ днями без е/е сидів-весь час вибивало. Потім ремонт/меблі і тд. ,
а зараз вибирайте:

Медової Печери 2кімн - 6000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 5bac42ce3a

Виговського 2кімн - 5500 - Правда є важливий нюанс - видно уже обпеклись "Власники беруть людей на квартиру виключно з західноЇ України" :wink:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 5bac42ce3a

Левандівка/Сяйво (біля Вас) :P - 2кімн -6500
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvok ... ece515dd11

Патона - 2кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11


Сигнівка
1кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11

Наукова
1кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11


якщо є велике бажання - можна з виглядом на Міцкевича :D
1 кімн - 8000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 7ca19af921

Ну добре - закатаю я назад губу з 10К до 7К :mrgreen: - але ж як такі ще залишились ціни, якщо купа біженців "штурмували" Львів?
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:47

  jump написав:
  vitaliian написав:jump стесняюсь спросить а что в Львове старый фонд и новострои по одной цене идут? Судя по ремонтам и мебели это счастье времён СССР


Усе банально, на даний момент 8)
Де краще жити? у смарті, яких ще 10 на поверсі, з відповідним контингентом (бо левандівка), біля вузлової станції - 100м., поруч заправка, каналізаційні стоки та міст який сполучає Львів та левандівку :lol: чи до прикладу на Медової печери-тихесенький район, поруч будує ріел (родичі недавно купили-це дикий п..здєц), краще вже у добротному совєцькому будинку із білої цегли у зеленому квітучому районі

Але ж біженцям такі речі звідки знати? :mrgreen:
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1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:25

  jump написав:
  Успіх написав:далі - ласкаво просимо орендувати смарт Успіха за 10К/міс :D


для початку тра аби шахраї з ріелу добудували, здали, увімкнули комунікації і підстанцію нормальну поставили, а не як у великій британії-народ днями без е/е сидів-весь час вибивало. Потім ремонт/меблі і тд. 8) ,
а зараз вибирайте:

Медової Печери 2кімн - 6000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 5bac42ce3a

Виговського 2кімн - 5500 - Правда є важливий нюанс - видно уже обпеклись "Власники беруть людей на квартиру виключно з західноЇ України" :wink:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 5bac42ce3a

Левандівка/Сяйво (біля Вас) :P - 2кімн -6500
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvok ... ece515dd11

Патона - 2кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11


Сигнівка
1кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11

Наукова
1кімн - 7000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ece515dd11


якщо є велике бажання - можна з виглядом на Міцкевича :D
1 кімн - 8000
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... 7ca19af921

А я то думаю, що машин на київських бляхах стало в рази менше. Квартиранти повтікали не потянувши львівську оренду.
(Є нехорошие передчуття, що ціни можуть посісти нижче довоєнних, бо багато орендарів користуючись моментом повтікали до Європи, як от наприклад мої білоруські ІТшники😟)
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Ціни на нерухомість на ЗУ після війни - вниз?
Ціни на оренду - також?
встретятся два тренда, 1й одномоментно понадобится десятки тысяч квартир для погорельцев (только в Ирпене 3000 квартир нужны срочно) с другой стороны денег мало у кого на это есть. Аренда медленно вверх, а на продажу скорее всего вниз. Пока доходность аренды не станет 12-14% потом стабилизец.
vitaliian
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