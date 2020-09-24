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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 кві, 2022 16:46
Ну добре - закатаю я назад губу з 10К до 7К
- але ж як такі ще залишились ціни, якщо купа біженців "штурмували" Львів?
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Додано: Сер 27 кві, 2022 16:47
jump написав: vitaliian написав:jump
стесняюсь спросить а что в Львове старый фонд и новострои по одной цене идут? Судя по ремонтам и мебели это счастье времён СССР
Усе банально, на даний момент
Де краще жити? у смарті, яких ще 10 на поверсі, з відповідним контингентом (бо левандівка), біля вузлової станції - 100м., поруч заправка, каналізаційні стоки та міст який сполучає Львів та левандівку
чи до прикладу на Медової печери-тихесенький район, поруч будує ріел (родичі недавно купили-це дикий п..здєц), краще вже у добротному совєцькому будинку із білої цегли у зеленому квітучому районі
Але ж біженцям такі речі звідки знати?
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Додано: Сер 27 кві, 2022 17:25
А я то думаю, що машин на київських бляхах стало в рази менше. Квартиранти повтікали не потянувши львівську оренду.
(Є нехорошие передчуття, що ціни можуть посісти нижче довоєнних, бо багато орендарів користуючись моментом повтікали до Європи, як от наприклад мої білоруські ІТшники😟)
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Додано: Сер 27 кві, 2022 17:44
Успіх написав:
Ціни на нерухомість на ЗУ після війни - вниз?
Ціни на оренду - також?
встретятся два тренда, одномоментно понадобится десятки тысяч квартир для погорельцев (только в Ирпене 3000 квартир нужны срочно) с другой стороны денег мало у кого на это будет, может партнеры нальют 100 ярдов кредитов, но условия их распределения неясны. Будут ли заново строить или что то другое.
Аренда медленно вверх, а на продажу скорее всего вниз. Пока доходность аренды не станет 12-14% потом стабилизец.
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vitaliian
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:49
Bolt написав:
Є нехорошие передчуття, що ціни можуть посісти нижче довоєнних, бо багато орендарів користуючись моментом повтікали до Європи
Моя племінниця(яка ще слідкує за цінами оренди, хоч ріелторство офіційно залишила) казала 2 тижні тому, що ціни на оренду зросли ще й тому, що більшість лендлодів повтрачали свої основні роботи і тепер лендлордництво залишилось їхнім ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ ДОХОДУ!
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:53
сьодні їздив на Саяво, 10, то бачив той смарт...
ну що сказати, здалеко ніби нічого ))) а ось поближче вже є ньанси (((
з одного боку ЛЕП, з іншого вантажні вагони...
ну таке...
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