Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:далі - ласкаво просимо орендувати смарт Успіха за 10К/міс
для початку тра аби шахраї з ріелу добудували, здали, увімкнули комунікації і підстанцію нормальну поставили, а не як у великій британії-народ днями без е/е сидів-весь час вибивало. Потім ремонт/меблі і тд. , а зараз вибирайте:
vitaliian написав:jump стесняюсь спросить а что в Львове старый фонд и новострои по одной цене идут? Судя по ремонтам и мебели это счастье времён СССР
Усе банально, на даний момент Де краще жити? у смарті, яких ще 10 на поверсі, з відповідним контингентом (бо левандівка), біля вузлової станції - 100м., поруч заправка, каналізаційні стоки та міст який сполучає Львів та левандівку чи до прикладу на Медової печери-тихесенький район, поруч будує ріел (родичі недавно купили-це дикий п..здєц), краще вже у добротному совєцькому будинку із білої цегли у зеленому квітучому районі
Успіх написав:далі - ласкаво просимо орендувати смарт Успіха за 10К/міс
для початку тра аби шахраї з ріелу добудували, здали, увімкнули комунікації і підстанцію нормальну поставили, а не як у великій британії-народ днями без е/е сидів-весь час вибивало. Потім ремонт/меблі і тд. , а зараз вибирайте:
А я то думаю, що машин на київських бляхах стало в рази менше. Квартиранти повтікали не потянувши львівську оренду. (Є нехорошие передчуття, що ціни можуть посісти нижче довоєнних, бо багато орендарів користуючись моментом повтікали до Європи, як от наприклад мої білоруські ІТшники😟)
Успіх написав:Ціни на нерухомість на ЗУ після війни - вниз? Ціни на оренду - також?
встретятся два тренда, одномоментно понадобится десятки тысяч квартир для погорельцев (только в Ирпене 3000 квартир нужны срочно) с другой стороны денег мало у кого на это будет, может партнеры нальют 100 ярдов кредитов, но условия их распределения неясны. Будут ли заново строить или что то другое.
Аренда медленно вверх, а на продажу скорее всего вниз. Пока доходность аренды не станет 12-14% потом стабилизец.
Bolt написав:Є нехорошие передчуття, що ціни можуть посісти нижче довоєнних, бо багато орендарів користуючись моментом повтікали до Європи
Моя племінниця(яка ще слідкує за цінами оренди, хоч ріелторство офіційно залишила) казала 2 тижні тому, що ціни на оренду зросли ще й тому, що більшість лендлодів повтрачали свої основні роботи і тепер лендлордництво залишилось їхнім ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ ДОХОДУ!
Успіх написав:Ну добре - закатаю я назад губу з 10К до 7К - але ж як такі ще залишились ціни, якщо купа біженців "штурмували" Львів?
ріелтори і змі гарно тему ганяли, рили на тому добру касу підняли хатів/квартир/будинків під оренду до вибору і кольору
як тільки Київ і передмістя почистили від мацкалоти, кияни та східняки, які тут тусували, масово почали повертатись до столиці.
зараз тут у своїй більшості залишилась біднота, яка товчеться по спортзалах/школах/притулках, пластикових будах імені хруня і виживає за допомогою держави та волонтерів. вони жодної погоди на рн Львова не роблять.
у стрийському дічь лазить, бухає та матюкається, вигляд у них бомбезний-матня на рівні колін, кепки як у бандюків або нігра, стоять лавки, а вони біля них навпочіпки сидять. та й вже грабують-потенційні злодюги: Небайдужі львів’яни затримали харків’янина, що вирвав з рук 60-річної пенсіонерки гаманець та спробував втекти. Люди тримали грабіжника до приїзду поліції.
Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився у середу, 27 квітня. На вул. Алли Горської, що неподалік ринку «Привокзальний», чоловік вирвав гаманець з рук 60-річної пенсіонерки з Яворівського району. Він намагався втекти, але його затримали очевидці.
Поліцейські встановили його особу – це 42-річний житель Харкова, його затримали його у порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.