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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 920921922923
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:51

А тут вже реально крок до перевороту думок!©)))

  jump написав:
  change_pm написав:сьодні їздив на Саяво, 10, то бачив той смарт...

ну що сказати, здалеко ніби нічого ))) а ось поближче вже є ньанси (((

з одного боку ЛЕП, з іншого вантажні вагони...

ну таке...


стійкий запах шпал, смоли та дизельного палива
гул тепловозів, крики диспетчерів, трохи далі заїзд у 5-те депо :wink:
ще з одного заправка, а з іншого стічні води-каналізація :lol:

І от за все це - 7К/міс, як з куща!
Ну не крутяк же мій самрт?!👍😁 :mrgreen:
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