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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 кві, 2022 12:51
jump написав: change_pm написав:
сьодні їздив на Саяво, 10, то бачив той смарт...
ну що сказати, здалеко ніби нічого ))) а ось поближче вже є ньанси (((
з одного боку ЛЕП, з іншого вантажні вагони...
ну таке...
стійкий запах шпал, смоли та дизельного палива
гул тепловозів, крики диспетчерів, трохи далі заїзд у 5-те депо
ще з одного заправка, а з іншого стічні води-каналізація
І от за все це - 7К/міс, як з куща!
Ну не крутяк же мій самрт?!👍😁
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:06
change_pm написав: jump написав:
стійкий запах шпал, смоли та дизельного палива
change_pm написав:
сьодні їздив на Саяво, 10, то бачив той смарт...
ну що сказати, здалеко ніби нічого ))) а ось поближче вже є ньанси (((
з одного боку ЛЕП, з іншого вантажні вагони...
ну таке...
гул тепловозів, крики диспетчерів
, трохи далі заїзд у 5-те депо
ще з одного заправка, а з іншого стічні води-каналізація
супер місце для переселенців зі сходу...
там таке в кожному другому місті і мікрорайоні...
там же ж на Левандівці гопнікі є? і це буде до вподоби східнякам )))
поруч, як у сторону Метро є протезний завод. його доводять до банкрутства. тому "Шанхай" під назвою "Ріел-Ситі" розтягнеться ще на кілометр до наступної заправки, тунелю під коліями 5-го депо та закинутого пустиря з купами сміття
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