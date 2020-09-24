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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 920921922923
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:51

А тут вже реально крок до перевороту думок!©)))

  jump написав:
  change_pm написав:сьодні їздив на Саяво, 10, то бачив той смарт...

ну що сказати, здалеко ніби нічого ))) а ось поближче вже є ньанси (((

з одного боку ЛЕП, з іншого вантажні вагони...

ну таке...


стійкий запах шпал, смоли та дизельного палива
гул тепловозів, крики диспетчерів, трохи далі заїзд у 5-те депо :wink:
ще з одного заправка, а з іншого стічні води-каналізація :lol:

І от за все це - 7К/міс, як з куща!
Ну не крутяк же мій самрт?!👍😁 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:06

  change_pm написав:
  jump написав:
  change_pm написав:сьодні їздив на Саяво, 10, то бачив той смарт...

ну що сказати, здалеко ніби нічого ))) а ось поближче вже є ньанси (((

з одного боку ЛЕП, з іншого вантажні вагони...

ну таке...


стійкий запах шпал, смоли та дизельного палива
гул тепловозів, крики диспетчерів, трохи далі заїзд у 5-те депо :wink:
ще з одного заправка, а з іншого стічні води-каналізація :lol:

супер місце для переселенців зі сходу...

там таке в кожному другому місті і мікрорайоні...

там же ж на Левандівці гопнікі є? і це буде до вподоби східнякам )))


поруч, як у сторону Метро є протезний завод. його доводять до банкрутства. тому "Шанхай" під назвою "Ріел-Ситі" розтягнеться ще на кілометр до наступної заправки, тунелю під коліями 5-го депо та закинутого пустиря з купами сміття :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:40

  change_pm написав:супер місце для переселенців зі сходу...

там таке в кожному другому місті і мікрорайоні...

там же ж на Левандівці гопнікі є? і це буде до вподоби східнякам )))


Перші ластівки 8)

Мешканці села біля Франківська виступили проти будівництва житла для переселенців
Громада Черніїва категорично проти спорудження мікрорайону для біженців
https://zaxid.net/meshkantsi_sela_bilya ... v_n1541858

«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.

За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.

хто захоче мати сусідами потенційні гетто... :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:06

  jump написав:, що влада прислухається до будь-якої думки
а если им посоветуют утопиться, тоже прислушаются? Законы в нашей стране больше ничего не значат?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:47

  jump написав:
  change_pm написав:супер місце для переселенців зі сходу...

там таке в кожному другому місті і мікрорайоні...

там же ж на Левандівці гопнікі є? і це буде до вподоби східнякам )))


Перші ластівки 8)

Мешканці села біля Франківська виступили проти будівництва житла для переселенців
Громада Черніїва категорично проти спорудження мікрорайону для біженців
https://zaxid.net/meshkantsi_sela_bilya ... v_n1541858

«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.

За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.

хто захоче мати сусідами потенційні гетто... :shock:


я б сказав, що та "громада" в першу чергу має свої види на ту землю поруч з містом, щоб роздерибанити між "правильними" членами громади. а питання сусідства, якщо воно і актуальне, то воно не перше і не друге, а десь хз де. :wink:
wild.tomcat
 
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