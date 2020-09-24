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change_pm написав:сьодні їздив на Саяво, 10, то бачив той смарт...
ну що сказати, здалеко ніби нічого ))) а ось поближче вже є ньанси (((
з одного боку ЛЕП, з іншого вантажні вагони...
ну таке...
стійкий запах шпал, смоли та дизельного палива гул тепловозів, крики диспетчерів, трохи далі заїзд у 5-те депо ще з одного заправка, а з іншого стічні води-каналізація
супер місце для переселенців зі сходу...
там таке в кожному другому місті і мікрорайоні...
там же ж на Левандівці гопнікі є? і це буде до вподоби східнякам )))
поруч, як у сторону Метро є протезний завод. його доводять до банкрутства. тому "Шанхай" під назвою "Ріел-Ситі" розтягнеться ще на кілометр до наступної заправки, тунелю під коліями 5-го депо та закинутого пустиря з купами сміття
«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.
За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.
«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.
За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.
хто захоче мати сусідами потенційні гетто...
я б сказав, що та "громада" в першу чергу має свої види на ту землю поруч з містом, щоб роздерибанити між "правильними" членами громади. а питання сусідства, якщо воно і актуальне, то воно не перше і не друге, а десь хз де.