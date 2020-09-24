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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:06
поруч, як у сторону Метро є протезний завод. його доводять до банкрутства. тому "Шанхай" під назвою "Ріел-Ситі" розтягнеться ще на кілометр до наступної заправки, тунелю під коліями 5-го депо та закинутого пустиря з купами сміття
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:40
Перші ластівки
Мешканці села біля Франківська виступили проти будівництва житла для переселенців
Громада Черніїва категорично проти спорудження мікрорайону для біженців
«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.
За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.
хто захоче мати сусідами потенційні гетто...
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:06
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:47
я б сказав, що та "громада" в першу чергу має свої види на ту землю поруч з містом, щоб роздерибанити між "правильними" членами громади і зайві конкуренти їм зовсім не потрібні. а питання сусідства, якщо воно і актуальне, то воно не перше і не друге, а десь хз де.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 29 кві, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:04
ви так пишете, ніби того всього у львові до 24 лютого не було - не грабежів, ні крадіжок, нічого. не було індій різних, збоїщ, левандівон, рясних, сихова і т.д. і в стрийському парку одні рафіновані інтелегенти гуляли. десь на початку 00х (чи може в самому кінці 90х, хз) в стрийському моєму викладачу, якому було вже 75+ на той момент, серед білого дня натовкли голову за якихось 10-20 грн. теж харківські були?
а ріст злочинності, на жаль, буде. якщо, умовно, є сталий процент на 100к мешканців, то при додаванні 200-300к мешканців при тому ж проценті кількість таких випадків (і в т.ч. і про які будуть писати в змі) збільшиться. так що...
Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:09
спродавайте сей недобуд по переуступці аби потім не переживати про здачу/підключення, завал піраміди, не гратись з криворуким виробництвом ріела. вікна, котел доведеться міняти одразу. щодо оренди - майстри зара дорогі. матеріали теж піднялись у ціні. відповідно відбиватиметься довго.
виручені кошти у валютні військові облігації-підтримаєте армію (себе у т.ч.)
свою буду з барахлом віддайте найближчому конкуренту за собівартістю
за допомогою Пентагону переможемо мацкаля. залишитесь в армії по контракту-стабільна зп, рання пенсія, убд, комунальні пільги-50% - профіт з усіх сторін .
Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:12
тут своїх дикунів вистачає, а ще бракувало понаїхів-злодіїв/грабіжників. замість того щоб допомагати волонтерам, плести сітки і тд, шаряться цілими днями по парках/місті:oops:
а серед місцевих шукають волонтерів складати пластмасові буди, монтувати меблі, прибирати для них, хіба це не абсурд?! тих неробів до чогось корисного хай залучають.
ще до 2014р. їздили на схід у відрядження: донецьк, область, харків, область - там стільки сиділо/пересиділо, особливо у донецькій, ще й хвалились цим як заслугою. у розмовах лише про гоп-стоп, як бухнути і ширнутись
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