RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 920921922923
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:06

поруч, як у сторону Метро є протезний завод. його доводять до банкрутства. тому "Шанхай" під назвою "Ріел-Ситі" розтягнеться ще на кілометр до наступної заправки, тунелю під коліями 5-го депо та закинутого пустиря з купами сміття :oops:
jump
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:40

Перші ластівки 8)

Мешканці села біля Франківська виступили проти будівництва житла для переселенців
Громада Черніїва категорично проти спорудження мікрорайону для біженців
https://zaxid.net/meshkantsi_sela_bilya ... v_n1541858

«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.

За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.

хто захоче мати сусідами потенційні гетто... :shock:
jump
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:06

  jump написав:, що влада прислухається до будь-якої думки
а если им посоветуют утопиться, тоже прислушаются? Законы в нашей стране больше ничего не значат?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12701
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:47

я б сказав, що та "громада" в першу чергу має свої види на ту землю поруч з містом, щоб роздерибанити між "правильними" членами громади і зайві конкуренти їм зовсім не потрібні. а питання сусідства, якщо воно і актуальне, то воно не перше і не друге, а десь хз де. :wink:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 29 кві, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:04

  jump написав:
  Успіх написав:Ну добре - закатаю я назад губу з 10К до 7К :mrgreen: - але ж як такі ще залишились ціни, якщо купа біженців "штурмували" Львів?


ріелтори і змі гарно тему ганяли, рили на тому добру касу підняли 8)
хатів/квартир/будинків під оренду до вибору і кольору 8)

як тільки Київ і передмістя почистили від мацкалоти, кияни та східняки, які тут тусували, масово почали повертатись до столиці.

зараз тут у своїй більшості залишилась біднота, яка товчеться по спортзалах/школах/притулках, пластикових будах імені хруня і виживає за допомогою держави та волонтерів. вони жодної погоди на рн Львова не роблять.

у стрийському дічь лазить, бухає та матюкається, вигляд у них бомбезний-матня на рівні колін, кепки як у бандюків або нігра, стоять лавки, а вони біля них навпочіпки сидять.
та й вже грабують-потенційні злодюги:
Небайдужі львів’яни затримали харків’янина, що вирвав з рук 60-річної пенсіонерки гаманець та спробував втекти. Люди тримали грабіжника до приїзду поліції.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився у середу, 27 квітня. На вул. Алли Горської, що неподалік ринку «Привокзальний», чоловік вирвав гаманець з рук 60-річної пенсіонерки з Яворівського району. Він намагався втекти, але його затримали очевидці.

Поліцейські встановили його особу – це 42-річний житель Харкова, його затримали його у порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
https://zaxid.net/u_lvovi_perehozhi_zat ... s_n1541829


ви так пишете, ніби того всього у львові до 24 лютого не було - не грабежів, ні крадіжок, нічого. не було індій різних, збоїщ, левандівон, рясних, сихова і т.д. і в стрийському парку одні рафіновані інтелегенти гуляли. десь на початку 00х (чи може в самому кінці 90х, хз) в стрийському моєму викладачу, якому було вже 75+ на той момент, серед білого дня натовкли голову за якихось 10-20 грн. теж харківські були?
а ріст злочинності, на жаль, буде. якщо, умовно, є сталий процент на 100к мешканців, то при додаванні 200-300к мешканців при тому ж проценті кількість таких випадків (і в т.ч. і про які будуть писати в змі) збільшиться. так що...
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:09

  Успіх написав:Ну не крутяк же мій самрт?


спродавайте сей недобуд по переуступці аби потім не переживати про здачу/підключення, завал піраміди, не гратись з криворуким виробництвом ріела. вікна, котел доведеться міняти одразу. щодо оренди - майстри зара дорогі. матеріали теж піднялись у ціні. відповідно відбиватиметься довго.

виручені кошти у валютні військові облігації-підтримаєте армію (себе у т.ч.)

свою буду з барахлом віддайте найближчому конкуренту за собівартістю

за допомогою Пентагону переможемо мацкаля. залишитесь в армії по контракту-стабільна зп, рання пенсія, убд, комунальні пільги-50% - профіт з усіх сторін 8) .
jump
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:12

  wild.tomcat написав:ви так пишете, ніби того всього у львові до 24 лютого не було


тут своїх дикунів вистачає, а ще бракувало понаїхів-злодіїв/грабіжників. замість того щоб допомагати волонтерам, плести сітки і тд, шаряться цілими днями по парках/місті:oops:

а серед місцевих шукають волонтерів складати пластмасові буди, монтувати меблі, прибирати для них, хіба це не абсурд?! :shock: тих неробів до чогось корисного хай залучають.

ще до 2014р. їздили на схід у відрядження: донецьк, область, харків, область - там стільки сиділо/пересиділо, особливо у донецькій, ще й хвалились цим як заслугою. у розмовах лише про гоп-стоп, як бухнути і ширнутись :shock:
jump
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 920921922923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 544, 545, 546
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5454 914873
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 14:00
akurt
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 20, 21, 22
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
210 50385
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 21:15
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 59404
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.