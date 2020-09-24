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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 920921922923
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:06

поруч, як у сторону Метро є протезний завод. його доводять до банкрутства. тому "Шанхай" під назвою "Ріел-Ситі" розтягнеться ще на кілометр до наступної заправки, тунелю під коліями 5-го депо та закинутого пустиря з купами сміття :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:40

Перші ластівки 8)

Мешканці села біля Франківська виступили проти будівництва житла для переселенців
Громада Черніїва категорично проти спорудження мікрорайону для біженців
https://zaxid.net/meshkantsi_sela_bilya ... v_n1541858

«Є звернення від Черніївської громади про те, що вони категорично проти, щоб будувалось житло для внутрішньо переміщених осіб за міжнародні гроші. Якщо громада проти, ніхто не піде проти громади», – сказав Руслан Марцінків, не уточнивши, що стало причиною для категоричної позиції місцевих мешканців.

За словами мера, міськрада більше не буде розглядати ділянку у Черніїві для будівництва житла для переселенців, наголосив, що влада прислухається до будь-якої думки та попросив мешканців не переживати.

хто захоче мати сусідами потенційні гетто... :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:06

  jump написав:, що влада прислухається до будь-якої думки
а если им посоветуют утопиться, тоже прислушаются? Законы в нашей стране больше ничего не значат?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:47

я б сказав, що та "громада" в першу чергу має свої види на ту землю поруч з містом, щоб роздерибанити між "правильними" членами громади і зайві конкуренти їм зовсім не потрібні. а питання сусідства, якщо воно і актуальне, то воно не перше і не друге, а десь хз де. :wink:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 29 кві, 2022 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:04

  jump написав:
  Успіх написав:Ну добре - закатаю я назад губу з 10К до 7К :mrgreen: - але ж як такі ще залишились ціни, якщо купа біженців "штурмували" Львів?


ріелтори і змі гарно тему ганяли, рили на тому добру касу підняли 8)
хатів/квартир/будинків під оренду до вибору і кольору 8)

як тільки Київ і передмістя почистили від мацкалоти, кияни та східняки, які тут тусували, масово почали повертатись до столиці.

зараз тут у своїй більшості залишилась біднота, яка товчеться по спортзалах/школах/притулках, пластикових будах імені хруня і виживає за допомогою держави та волонтерів. вони жодної погоди на рн Львова не роблять.

у стрийському дічь лазить, бухає та матюкається, вигляд у них бомбезний-матня на рівні колін, кепки як у бандюків або нігра, стоять лавки, а вони біля них навпочіпки сидять.
та й вже грабують-потенційні злодюги:
Небайдужі львів’яни затримали харків’янина, що вирвав з рук 60-річної пенсіонерки гаманець та спробував втекти. Люди тримали грабіжника до приїзду поліції.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився у середу, 27 квітня. На вул. Алли Горської, що неподалік ринку «Привокзальний», чоловік вирвав гаманець з рук 60-річної пенсіонерки з Яворівського району. Він намагався втекти, але його затримали очевидці.

Поліцейські встановили його особу – це 42-річний житель Харкова, його затримали його у порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
https://zaxid.net/u_lvovi_perehozhi_zat ... s_n1541829


ви так пишете, ніби того всього у львові до 24 лютого не було - не грабежів, ні крадіжок, нічого. не було індій різних, збоїщ, левандівон, рясних, сихова і т.д. і в стрийському парку одні рафіновані інтелегенти гуляли. десь на початку 00х (чи може в самому кінці 90х, хз) в стрийському моєму викладачу, якому було вже 75+ на той момент, серед білого дня натовкли голову за якихось 10-20 грн. теж харківські були?
а ріст злочинності, на жаль, буде. якщо, умовно, є сталий процент на 100к мешканців, то при додаванні 200-300к мешканців при тому ж проценті кількість таких випадків (і в т.ч. і про які будуть писати в змі) збільшиться. так що...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:09

  Успіх написав:Ну не крутяк же мій самрт?


спродавайте сей недобуд по переуступці аби потім не переживати про здачу/підключення, завал піраміди, не гратись з криворуким виробництвом ріела. вікна, котел доведеться міняти одразу. щодо оренди - майстри зара дорогі. матеріали теж піднялись у ціні. відповідно відбиватиметься довго.

виручені кошти у валютні військові облігації-підтримаєте армію (себе у т.ч.)

свою буду з барахлом віддайте найближчому конкуренту за собівартістю

за допомогою Пентагону переможемо мацкаля. залишитесь в армії по контракту-стабільна зп, рання пенсія, убд, комунальні пільги-50% - профіт з усіх сторін 8) .
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:12

  wild.tomcat написав:ви так пишете, ніби того всього у львові до 24 лютого не було


тут своїх дикунів вистачає, а ще бракувало понаїхів-злодіїв/грабіжників. замість того щоб допомагати волонтерам, плести сітки і тд, шаряться цілими днями по парках/місті:oops:

а серед місцевих шукають волонтерів складати пластмасові буди, монтувати меблі, прибирати для них, хіба це не абсурд?! :shock: тих неробів до чогось корисного хай залучають.

привезли воду в 20л. бутлях під один з притулків. стоять троє перед входом-курять. "Допоможіть воду поносити. А зачєм нам вада. Ти нам водачки дастань (було ще до відміни на заборону продажу алкоголю).

ще до 2014р. їздили на схід у відрядження: донецьк, область, харків, область - там стільки сиділо/пересиділо, особливо у донецькій, ще й хвалились цим як заслугою. у розмовах лише про гоп-стоп, як бухнути і ширнутись :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  jump написав:спродавайте сей недобуд по переуступці

Місія нездійсненна © (на моменті) :)
  jump написав:виручені кошти у валютні військові облігації-підтримаєте армію (себе у т.ч.)

Це можна зробити онлайн/віддалено? Як саме?
  jump написав:свою буду з барахлом віддайте найближчому конкуренту за собівартістю

Ну, тут треба добре все обдумати... - але чим натомість зайнятись? Бо те, що ви нижче пропонуєте - не підходить))
  jump написав:залишитесь в армії по контракту-стабільна зп, рання пенсія, убд, комунальні пільги-50% - профіт з усіх сторін

Замало вихідних/відпустки на рік...
А головне - а як десь знову війна?

Коли чуєш "Бах! Вихід/виліт" і чуєш свист... - падаєш лицем в траву/болото - то якось наср@ти в той момент на зарплату, навіть, в 100К! :)

А потім думаєш - та #нуйогонах тих 100К!
Краще вже 30К, але в тилу!)))
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