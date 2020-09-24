Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
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Додано: Чет 05 тра, 2022 06:59
Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:43
Перевірено - справді саме так!
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:51
За крок до перевороту думок!©
От і я цього тижня (коли мені почали складатись всі пазли картинки) - почав думати про закриття свого бізнесу...
Бо продати його - навряд.... - навряд чи його хтось купить.
Хоча можна буде спробувати продати "ГОТОВИЙ бізнес" з частиною товару - за 8-10К$
Реально ж дешево - якщо докласти ще 5Кдол в товар і знову можна рубати 15-18Кгрн/міс. ЧИСТИМИ (якщо нічого не змінилось/зміниться в гіршу сторону)
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