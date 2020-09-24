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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 06:59

  jump написав:


Гарна практика! У Львові би кілька полків сформували!

На вулицях Івано-Франківська вручають повістки чоловікам-переселенцям.
“До міського військкомату надходили скарги, що багато приїжджих чоловіків призовного віку ходять вулицями.

Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:43

Перевірено - справді саме так!

  Успіх написав:А потім думаєш - та #нуйогонах тих 100К!
Краще вже 30К, але в тилу!)))

Це☝️ може зробити собі кожен таке тату на майбутнє!)))
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:51

За крок до перевороту думок!©

  jump написав:Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень

От і я цього тижня (коли мені почали складатись всі пазли картинки) - почав думати про закриття свого бізнесу...
Бо продати його - навряд.... - навряд чи його хтось купить.
Хоча можна буде спробувати продати "ГОТОВИЙ бізнес" з частиною товару - за 8-10К$ :D
Реально ж дешево ;) - якщо докласти ще 5Кдол в товар і знову можна рубати 15-18Кгрн/міс. ЧИСТИМИ (якщо нічого не змінилось/зміниться в гіршу сторону) ;)
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