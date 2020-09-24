Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 тра, 2022 06:59
Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:43
Перевірено - справді саме так!
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:51
За крок до перевороту думок!©
От і я цього тижня (коли мені почали складатись всі пазли картинки) - почав думати про закриття свого бізнесу...
Бо продати його - навряд.... - навряд чи його хтось купить.
Хоча можна буде спробувати продати "ГОТОВИЙ бізнес" з частиною товару - за 8-10К$
Реально ж дешево - якщо докласти ще 5Кдол в товар і знову можна рубати 15-18Кгрн/міс. ЧИСТИМИ (якщо нічого не змінилось/зміниться в гіршу сторону)
Додано: Пон 09 тра, 2022 20:48
І все ж таки - Успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
А про другу чергу(мою) в кінці
Натякають на те, щоб інвестори сплачували...
Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь смарт!
Додано: Пон 09 тра, 2022 21:09
Додано: Пон 09 тра, 2022 21:21
Додано: Пон 09 тра, 2022 21:34
Успіх смотрите вдруг риел завтра обанкротится, пока их стройки передадут кому то другому бла бла бла пройдет 2-3 года, это если без судов (с судами и 10 лет не предел) все это время ваши деньги не будут приносить вам доход и подстраховывать какие то жизненные неприятности. Новый застройщик все равно посчитает по-новому и скажет всем доплатить.
Стоит экономия 10% этого или нет? Правильный ответ у каждого свой. И 6 мес чё так мало? У нас все застройщики на год давали. А если риел задержит сдачу, для инвесторов предусмотрены какие то компенсации?
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