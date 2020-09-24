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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 921922923924
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 06:59

  jump написав:


Гарна практика! У Львові би кілька полків сформували!

На вулицях Івано-Франківська вручають повістки чоловікам-переселенцям.
“До міського військкомату надходили скарги, що багато приїжджих чоловіків призовного віку ходять вулицями.

Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:43

Перевірено - справді саме так!

  Успіх написав:А потім думаєш - та #нуйогонах тих 100К!
Краще вже 30К, але в тилу!)))

Це☝️ може зробити собі кожен таке тату на майбутнє!)))
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:51

За крок до перевороту думок!©

  jump написав:Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень

От і я цього тижня (коли мені почали складатись всі пазли картинки) - почав думати про закриття свого бізнесу...
Бо продати його - навряд.... - навряд чи його хтось купить.
Хоча можна буде спробувати продати "ГОТОВИЙ бізнес" з частиною товару - за 8-10К$ :D
Реально ж дешево ;) - якщо докласти ще 5Кдол в товар і знову можна рубати 15-18Кгрн/міс. ЧИСТИМИ (якщо нічого не змінилось/зміниться в гіршу сторону) ;)
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:48

І все ж таки - Успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©


А про другу чергу(мою) в кінці :roll:
Натякають на те, щоб інвестори сплачували...
Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь смарт! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:09

  Успіх написав:Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь см
капец как недальновидно
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:21

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь см
капец как недальновидно

Треба було брати у розтермінування з + 10% на 6 міс.? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:34

Успіх смотрите вдруг риел завтра обанкротится, пока их стройки передадут кому то другому бла бла бла пройдет 2-3 года, это если без судов (с судами и 10 лет не предел) все это время ваши деньги не будут приносить вам доход и подстраховывать какие то жизненные неприятности. Новый застройщик все равно посчитает по-новому и скажет всем доплатить.

Стоит экономия 10% этого или нет? Правильный ответ у каждого свой. И 6 мес чё так мало? У нас все застройщики на год давали. А если риел задержит сдачу, для инвесторов предусмотрены какие то компенсации?
vitaliian
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