Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 тра, 2022 06:59
Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:43
Перевірено - справді саме так!
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:51
За крок до перевороту думок!©
От і я цього тижня (коли мені почали складатись всі пазли картинки) - почав думати про закриття свого бізнесу...
Бо продати його - навряд.... - навряд чи його хтось купить.
Хоча можна буде спробувати продати "ГОТОВИЙ бізнес" з частиною товару - за 8-10К$
Реально ж дешево - якщо докласти ще 5Кдол в товар і знову можна рубати 15-18Кгрн/міс. ЧИСТИМИ (якщо нічого не змінилось/зміниться в гіршу сторону)
Додано: Пон 09 тра, 2022 20:48
І все ж таки - Успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
А про другу чергу(мою) в кінці
Натякають на те, щоб інвестори сплачували...
Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь смарт!
Додано: Пон 09 тра, 2022 21:09
Додано: Пон 09 тра, 2022 21:21
Додано: Пон 09 тра, 2022 21:34
Успіх как считать? Если риел сдаст дом за 6 месяцев то переплата 10% за кредит - бессмысленна.
но вдруг риел завтра обанкротится, пока их стройки передадут кому то другому бла бла бла пройдет 2-3 года, это если без судов (с судами 10 лет - не предел) все это время ваши деньги не будут приносить вам доход и подстраховывать какие то ваши жизненные неприятности. Новый застройщик все равно посчитает цену по-новому и скажет доплатить. Через такое прошли тысячи (если не десятки тысяч) инвесторов. Я бы не исключал этот вариант до подписания купли-продажи у нотариуса.
А если риел задержит сдачу, для инвесторов предусмотрены какие то компенсации?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 тра, 2022 07:57
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
А раптом завтра наша перемога і кінець війни?
Все буде добре!
Інакше і бути не може!
І, взагалі, ці всі матеріальні цінності - до дупи!
А от прийти через місяць-два живим-здоровим з нашою перемогою додому/до сім'ї - от лише це має значення на даному етапі життя!
Додано: Вів 10 тра, 2022 08:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
вы вчера сами подняли эту тему, а теперь сами обнуляете её.
вам же не 10 лет? загуглите слова "Попасная" и "Северодонецк". Конец войны очень не скоро, если путин не умрёт, тогда возможны варианты.
Додано: Вів 10 тра, 2022 08:14
Давайте вірити в краще!
Я підняв тему, щоб показати, що ріел "крутиться" - не дрімає))
А сама по собі тема, на даному етапі життя - 0,0000000000000001 важливості))
А це я просто написав на ваші слова "раптом/завтра"))
А насправді, кому, як не мені - ДОБРЕ видно кінець війни - а, вона, нажаль, лише ДИВОМ може швидко(за місяць-два) завершитись...
Тому, мені гуглити нічого не потрібно - я все бачу на власні очі і чую на власні вуха!
Але... але хочеться вірити в дива))
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|