Додано: Пон 09 тра, 2022 21:34

Успіх как считать? Если риел сдаст дом за 6 месяцев то переплата 10% за кредит - бессмысленна.



но вдруг риел завтра обанкротится, пока их стройки передадут кому то другому бла бла бла пройдет 2-3 года, это если без судов (с судами 10 лет - не предел) все это время ваши деньги не будут приносить вам доход и подстраховывать какие то ваши жизненные неприятности. Новый застройщик все равно посчитает цену по-новому и скажет доплатить. Через такое прошли тысячи (если не десятки тысяч) инвесторов. Я бы не исключал этот вариант до подписания купли-продажи у нотариуса.



А если риел задержит сдачу, для инвесторов предусмотрены какие то компенсации?