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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925>
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 06:59

  jump написав:


Гарна практика! У Львові би кілька полків сформували!

На вулицях Івано-Франківська вручають повістки чоловікам-переселенцям.
“До міського військкомату надходили скарги, що багато приїжджих чоловіків призовного віку ходять вулицями.

Та дiйсно, ти диви, вони ходят вулицями☝️ Франкiвськими вулицями мають ходити тiльки франкiвцi, так? Лвiвскими лвiвяни а Киiвськими кияни
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:43

Перевірено - справді саме так!

  Успіх написав:А потім думаєш - та #нуйогонах тих 100К!
Краще вже 30К, але в тилу!)))

Це☝️ може зробити собі кожен таке тату на майбутнє!)))
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:51

За крок до перевороту думок!©

  jump написав:Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень

От і я цього тижня (коли мені почали складатись всі пазли картинки) - почав думати про закриття свого бізнесу...
Бо продати його - навряд.... - навряд чи його хтось купить.
Хоча можна буде спробувати продати "ГОТОВИЙ бізнес" з частиною товару - за 8-10К$ :D
Реально ж дешево ;) - якщо докласти ще 5Кдол в товар і знову можна рубати 15-18Кгрн/міс. ЧИСТИМИ (якщо нічого не змінилось/зміниться в гіршу сторону) ;)
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:48

І все ж таки - Успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©


А про другу чергу(мою) в кінці :roll:
Натякають на те, щоб інвестори сплачували...
Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь смарт! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:09

  Успіх написав:Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь см
капец как недальновидно
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:21

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь см
капец как недальновидно

Треба було брати у розтермінування з + 10% на 6 міс.? :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:34

Успіх как считать? Если риел сдаст дом за 6 месяцев то переплата 10% за кредит - бессмысленна.

но вдруг риел завтра обанкротится, пока их стройки передадут кому то другому бла бла бла пройдет 2-3 года, это если без судов (с судами 10 лет - не предел) все это время ваши деньги не будут приносить вам доход и подстраховывать какие то ваши жизненные неприятности. Новый застройщик все равно посчитает цену по-новому и скажет доплатить. Через такое прошли тысячи (если не десятки тысяч) инвесторов. Я бы не исключал этот вариант до подписания купли-продажи у нотариуса.

А если риел задержит сдачу, для инвесторов предусмотрены какие то компенсации?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 10 тра, 2022 07:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:57

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:Успіх смотрите вдруг риел завтра обанкротится, пока их стройки передадут кому то другому бла бла бла пройдет 2-3 года, это если без судов (с судами и 10 лет не предел) все это время ваши деньги не будут приносить вам доход и подстраховывать какие то жизненные неприятности. Новый застройщик все равно посчитает по-новому и скажет всем доплатить.

Стоит экономия 10% этого или нет? Правильный ответ у каждого свой. А если риел задержит сдачу, для инвесторов предусмотрены какие то компенсации?

А раптом завтра наша перемога і кінець війни? :D

Все буде добре!
Інакше і бути не може! ;)

І, взагалі, ці всі матеріальні цінності - до дупи! :mrgreen:
А от прийти через місяць-два живим-здоровим з нашою перемогою додому/до сім'ї - от лише це має значення на даному етапі життя! :!:
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:А про другу чергу(мою) в кінці
Натякають на те, щоб інвестори сплачували...
Але - я сплатив ВСЕ на перед!👍
450Кгрн за весь смарт
  Успіх написав:А от прийти через місяць-два живим-здоровим з нашою перемогою додому/до сім'ї - от лише це має значення на даному етапі життя!

вы вчера сами подняли эту тему, а теперь сами обнуляете её.
  Успіх написав:А раптом завтра наша перемога і кінець війни?
вам же не 10 лет? загуглите слова "Попасная" и "Северодонецк". Конец войны очень не скоро, если путин не умрёт, тогда возможны варианты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:14

Давайте вірити в краще!

  vitaliian написав:вы вчера сами подняли эту тему, а теперь сами обнуляете её.

Я підняв тему, щоб показати, що ріел "крутиться" - не дрімає))
А сама по собі тема, на даному етапі життя - 0,0000000000000001 важливості))
  vitaliian написав:вам же не 10 лет? загуглите слова "Попасная" и "Северодонецк". Конец войны очень не скоро, если путин не умрёт, тогда возможны варианты.

А це я просто написав на ваші слова "раптом/завтра"))
А насправді, кому, як не мені - ДОБРЕ видно кінець війни - а, вона, нажаль, лише ДИВОМ може швидко(за місяць-два) завершитись...
Тому, мені гуглити нічого не потрібно - я все бачу на власні очі і чую на власні вуха!

Але... але хочеться вірити в дива))
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