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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 922923924925
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:22

  Успіх написав:А насправді, кому, як не мені - ДОБРЕ видно кінець війни - а, вона, нажаль, лише ЧУДОМ може швидко(за місяць-два) завершитись...
Тому, мені гуглити нічого не потрібно - я все бачу на власні очі і чую на власні вуха!
я уже было за вас испугался, в какой реальности вы находитесь... В Ирпене все стройки стоят, в том жк где у меня коммерция я один убираю мусор и стёкла. Где остальные жильцы я хз и кто должен эту работу выполнять я теперь тоже хз. Все перевернулось с ног на голову. Линия фронта в 600 км а людей в Ирпене нет, кроме тро и муниципальных коммунальных служб. Про то чтобы возобновились стройки речи вообще нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 08:35

vitaliian https://youtu.be/DAoT7wWI6qU Свіжий ролик про Ірпінь. :cry:
roberto dark
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